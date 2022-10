Ostrov, tedy jediný tým, který ještě neokusil v první části soutěže bodovou ztrátu, o víkendu přihodil do své sbírky další cenný skalp, když porazil Nové Sedlo 4:1.

„Proti pozorně bránícímu soupeři jsme se v prvním poločase prosazovali jen zřídka, chyběl nám lepší pohyb, hráli jsme zbytečně složitě, když navíc individuální výkony některých hráčů nebyly ideální,“ zlobil se po prvním poločase, který přinesl nerozhodný stav 1:1, ostrovský trenér Karel Tichota.

Po změně stran přece jen Ostrov dokázal soupeře zlomit a vstřelil mu další tři branky. „Utkání rozhodly dvě rychlé branky na začátku druhého poločasu. Pak už jsme zbytek zápasu kontrolovali a dovedli do vítězného konce,“ podotkl k osmé výhře kouč Ostrova.

To Dvory dosáhly na další vysokou výhru, když na svém stadionu v derby před 150 diváky nešetřily mladíky v trikotu rezervy karlovarské Slavie, které přejely jednoznačně v poměru 7:1.

Na třetí příčku se vyšvihl chodovský Spartak, který přetavil derby na půdě Lomnice ve svou exhibici, a výsledek 5:0 mluví za vše. Navíc tak nechali návrat Zbyňka Jozy k trenérskému žezlu Lomničáků pořádně zhořknout.

„V Lomnici jsme měli na upraveném, ale těžkém terénu od začátku otěže ve svých rukou. Po nervózním začátku jsme vstřelili první branku, která nás uklidnila, a poté přidali do konce poločasu ještě další dvě,“ připomněl chodovský trenér Jiří Frána dvě brankové radosti chodovského kapitána Radka Bečváře a jednu v podání Ondřeje Frány.

Po změně stran Lomnice řádně prostřídala, bojovala, ale bez jakéhokoliv efektu. „Po změně stran Lomnice vrhla vše do útoku, čímž se nám otevřely možnosti k navýšení skóre, ale některé předfinální či finální fáze jsme řešili komplikovaně,“ upozorňoval Frána. „Nakonec jsme zarovnali naši výhru na pět branek, takže cíl jsme splnili, ale skóre mělo být daleko vyšší,“ poukazoval chodovský trenér.

Po desetibrankovém debaklu z minulého kola se navrátily zpět na vítěznou notu Citice, které povinně porazily poslední Lokomotivu Karlovy Vary, a to 5:1.

„Pro nás to byl těžký zápas, hlavně psychicky, kdy jsme šli po dlouhé době do zápasu jako favorit a měli jsme my dominovat. Ale soupeř hrál velmi bojovně a vytvořil si ze začátku nějaké příležitosti, kdy nám mohl vstřelit gól. Díkybohu se nám z první velké šance podařilo dát branku a uklidnili jsme se, pak jsme soupeře začali přehrávat a rozhodli zápas v náš prospěch,“ bilancoval pětibrankovou výhru svého výběru trenér Citic Jiří Procházka.

„Trošku mě mrzí, že hráčům stačil poločasový výsledek a druhý poločas jsme odehráli víceméně tak, jak nám stačilo. Od nás to nebyl na koukání žádný velký koncert, ale jsme strašně rádi za tři body, když často jsme hráli lépe, ale vítězství z toho nebylo,“ radoval se z třetí podzimní výhry Procházka.

Pořádně napilno měl Vintířov, který v derby přivítal na svém hřišti Královské Poříčí, s nímž však po prvním poločase prohrával 0:3, přesto dokázal zmobilizovat všechny své síly a dovést duel po výsledku 3:3 do dělby bodů.

„V první půli jsme měli celkem dost šancí, ale k naší smůle bez gólové radosti, to soupeř vystřelil třikrát ze střední vzdálenosti a přesnými ranami nám nasázel tři branky,“ poznamenal k prvnímu dějství vintířovský útočník Milan Havel.

„Naštěstí jsme do konce zápasu dokázali vyrovnat a dotáhli zápas do dělby bodů,“ oddychl si Havel, který k tomu přispěl dvěma přesnými zásahy.

Na třetí výhru dosáhli fotbalisté Hroznětína, kteří přetavili vystoupení na drahovické umělce, kde se jim postavil Nejdek, v cennou výhru 3:1. Vše podstatné v tomto duelu se odehrálo již během prvního poločasu, kdy padly všechny čtyři branky. „Odehráli jsme skvělý první poločas, který jsme jednoznačně vyhráli, a je jen škoda, že jsme nedali více branek, kdy jsme na to měli dost příležitostí,“ pochvaloval si povedený první poločas hroznětínský trenér Martin Karbula.

„Druhý poločas už z naší strany nebyl tak nátlakový jako první, ale i přesto jsme byli lepším mužstvem a vyhráli jsme zaslouženě,“ dodal k výhře nad Nejdkem Karbula.

Sypat popel na hlavu si mohli po utkání s Novou Rolí fotbalisté Toužimi, kteří sice dvakrát vedli během duelu o tři branky, ale nakonec se museli spokojit po nerozhodném výsledku 4:4 pouze s jednobodovým ziskem. „My jsme prohrávali po zbytečné penaltě 0:1, i přesto jsme si vytvořili dvě stoprocentní šance a nastřelili břevno,“ vracel se k první půli novorolský útočník Tomáš Chlup.

„V začátku druhé půle nám vstřelila Toužim dva góly a vypadalo to, že je po zápase, ale týmovým výkonem jsme v 94. minutě dokázali vyrovnat a dosáhli na důležitý bod,“ chválil Chlup týmový výkon, který nakonec přinesl Nové Roli pod vedením nového kouče Josipa Elijáše první bod.

Výsledkový servis:

Nová Role – Toužim 4:4 (0:1). Branky: 63. Heřman David, 69. Chlup Tomáš (PK), 70. Karlík Michael, 90. Červík Tomáš – 15. Borek Tomáš (PK), 51. Očko Miroslav, 62. Legr Josef, 67. Marek Lukáš.

Vintířov – Královské Poříčí 3:3 (0:3). Branky: 58. Marek Jakub, 85. Švandrlík Jakub (PK), 90. Havel Milan – 14. Šellong Jiří, 29. Domin Roman, 36. Bereczký Tomáš.

Ostrov – Nové Sedlo 4:1 (1:1). Branky: 37. Bursík Tomáš, 48. Hackl Miroslav, 51. Kobera Michal, 90. Liška Jan – 39. Šebl Patrik.

Citice – Loko Karlovy Vary 5:1 (4:0). Branky: 7. Tamajka Tomáš, 15.a 23. Marek Viktor, 34. Krajňák Josef, 89. Širochman Petr – 81. Vošmik Adam.

Lomnice – Chodov 0:5 (0:3). Branky: 19. Frána Ondřej, 24.a 30. Bečvář Radek, 81. Mlýnek Ondřej, 87. Štěrba Jiří.

Nejdek – Hroznětín 1:3 (1:3). Branky: 43. Rutrle Jakub – 8. a 20. Koch Tomáš, 33. Klas Jiří.

Dvory – Slavia Karlovy Vary B 7:1 (4:0). Branky: 4. a 56. Došek Jakub, 27. Tolar Jan (PK), 37. a 45. Němec Filip (1 PK), 47. Kočí Lukáš, 72. Nerad Jaroslav – 77. Podivín Vít.