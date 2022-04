Ochutnat vlastní medicínu nechali mladíci v dresu rezervy karlovarské Slavie chebské FC. To v prvním kole deklasovalo 8:1 Nejdek, tentokrát to byli Chebané, kteří museli skousnout vysokou prohru 1:8. „První minuta, centr, gól,“ vracel se trenér karlovarské Slavie Martin Karbula k úvodní brance s chebským FC, kterou si sešívaní připsali na účet již v první minutě.

„Byli jsme fotbalovější, důraznější a pohyblivější než soupeř,“ narážel trenér na rozdíly mezi týmy. „Mužstvo si zaslouží pochvalu za to, jak po celé utkání pracovalo a mělo chuť hrát i za rozhodnutého stavu,“ dodal k druhé jarní výhře v řadě Karbula.

Naopak překvapivé klopýtnutí zaznamenal Hroznětín, který propadl v souboji s Františkovými Lázněmi, kde během duelu dokázal dvakrát smazat jednobrankové manko, ale na třetí gólový zásah domácích už odpovědět nedokázal.

Cenné tři body urval v rámci sokolovského derby Chodov, který uspěl na půdě Nového Sedla, kde dosáhl na čtyřbrankové vítězství. Z tříbodového zisku se radoval také lídr tabulky z Vintířova, který potěšil své fanoušky vydřenou výhrou 3:2 nad karlovarskou Lokomotivou.

„Vstup do utkání nám vyšel na výbornou. Za to jsme byli odměněni již ve 4. minutě první brankou,“ chválil si úspěšný vstup do zápasu vintířovský útočník Milan Havel.

„Jenže poté jako když mávnete kouzelným proutkem a na hřišti bylo zcela jiné mužstvo,“ smutně poznamenal k hernímu výpadku, který následoval. „Soupeři jsme dali příliš prostoru na jeho dlouhé balony, se kterými jsme měli problémy a ze kterých si vypracoval několik slibných příležitostí,“ zlobil se Havel. I přesto nakonec Vintířov dokázal dovést zápas do vítězného konce.

„Tři body jsou pro nás nesmírně důležité, jelikož cítíme, že nehrajeme tak dobře jako na podzim,“ dodal k utkání vintířovský útočný hrot. Z premiérové výhry ve druhé polovině soutěže se radovalo Královské Poříčí, které si po prohře v Nové Roli napravilo reputaci v bitvě se Žluticemi, jež pokořilo 5:0. Reparát o víkendu po propadáku s FC Cheb složil před svými fanoušky Nejdek, který uspěl v derby s Novou Rolí, tu udolal 1:0.

„Bylo to bojovné utkání plné osobních soubojů a šancí na obou stranách. Nás podržel výbornými zákroky Kuba Irlbek a dvacet minut před koncem se nám po centrovaném balonu podařilo dát branku,“ řekl k jediné brance zápasu, o kterou se zasloužil Jiří Schlosser.

„Zápasy s Rolí vždy bolí, nejsou jednoduché a vždy v nich člověk musí na hřišti nechat vše a mít i trochu štěstíčka, aby vyšel ze zápasu vítězně,“ chválil si fotbalovou štěstěnu, která se tentokrát přiklonila k Nejdku.

Důležité body urvala v domácím prostředí Toužim, která se postarala o překvapení, když své fanoušky potěšila pětibrankovou výhrou nad Lomnicí. Tím tak opustila poslední příčku, na kterou padly Žlutice.

„Utkání se nám nepovedlo. Po našich chybách si Toužim vytvořila čtyřbrankový náskok, který už dovedla do vítězného konce. Bylo jasné, že nás čeká těžké utkání. Přesto nás soupeř v prvním poločase předčil skoro ve všem a připomenul, že bez tréninku to opravdu nepůjde. Zlepšený výkon v druhé půlce na body nestačil a soupeř zaslouženě zvítězil," řekl k nečekané, ale zasloužené porážce kouč Lomnice Jan Franče.

Krajský přebor mužů, 15. kolo:

Slavia Karlovy Vary B – FC Cheb 8:1 (5:1). Branky: 1. a 70. Gabriel Jakub, 8. Gondzsala David, 29. Stařík Pavel, 35. Mašata Jan, 45. Krčma Roman, 64. Gabriel Petr, 88. Černý Štěpán – 37. Větříček František. Rozhodčí: Jati. Bez karet. Diváci: 60.

Slavia Karlovy Vary B: Gembický – Stařík (46. Brož), Tůma (46. Sedlak), Klopotovskyy, Krčma – Čejka, J. Gabriel, Gondzsala, Černý – P. Gabriel (65. Vošmik), Mašata (72. Rubáš).

FC Cheb: Lacina – Podlipský, Vorasický, Vondrášek (37. Košč), Kura – V. Altman (80. Kerďo), Sedlák, T. Altman (80. Janoušek), Zeman – Fr. Větříček, M. Větříček.

Nové Sedlo – Chodov 1:4 (1:1). Branky: 40. Šebl Patrik – 4. Fröhlich Kristián, 57. Vachník Martin, 78. Kočí Lukáš, 88. Frána Ondřej. Rozhodčí: Sieber. ŽK: 4:3. ČK: 1:0 (41. Patrik Šebl). Diváci: 60.

Nové Sedlo: R. Rychna – Vican, Lakatoš, Karásek, J. Macák (74. Podolník) – Patera (74. Kaňok), Šebl, L. Macák (26. P. Macák), Kalina (46. Tefr) – B. Rychna, Surový (46. Parth).

Chodov: Dutz – Kopecký, J. Frána, Bečvář, Boči – Frölich (70. Kotlár), Dušek, Kočí, Sikora (46. Vachník) – Michálek (80. Rechtorík), O. Frána (88. Žigar).

Vintířov – Lokomotiva Karlovy Vary 3:2 (1:0). Branky: 4. Havel Milan, 66. Prokop Roman, 73. Švandrlík Jakub – 69. Jílek František, 78. Váša Tomáš (vlastní). Rozhodčí: Godža. ŽK: 0:1. Diváci: 80.

Vintířov: Timko – Juhár, Váša, Tamajka, Plesník – Galajda, Prokop, Švandrlík, Štěpánek (61. Marek) – Havel, Rosenberg (61. Ondráček).

Lokomotiva Karlovy Vary: Karfiol – Gojkovič, Oncirk, Bílý (77. Chlapovič), Veselský – Zákravský, Sikora (14. Plch), J. Kolář, R. Kolář (55. Mrňka) – Jílek, Riedl.

Královské Poříčí – Žlutice 5:0 (1:0). Branky: 13. a 58. Kalous Lukáš, 50.a 54. Bereczký Tomáš, 89. Tůma Nicolas. Rozhodčí: Coufal. ŽK: 2:1. ČK: 0:1 (21. Adrian Čech). Diváci: 50.

Královské Poříčí: Procházka – Kalous (58. Tůma), V. Friml, Číž, Bureš (66. Kričfaluši) – Domin, Bereczký, Kratochvíl, Nguyen – Šellong, L. Friml (66. Unger).

Žlutice: Hladký – Pěnkava, Eberl, Krejza, M. Bok – Čech, Svoboda, Bubník (85. Melnyk), Ažaltovič (19. Š. Bok) – Koliha (14. Žigmond), Kopelent.

Františkovy Lázně – Hroznětín 3:2 (2:1). Branky: 21. Lukáč Martin, 45. Strnad Vojtěch, 70. Ščislák David – 28. Klas Jiří, 59. Václavík Petr. Rozhodčí: Škarda. ŽK: 0:2. Diváci: 60.

Františkovy Lázně: Heller – Tomčany, Záruba, Ščislák, Strnad – Petránek, Kratochvíl (64. Pobjecký), Hubáček, Žídek – Hajmacher, Lukáč.

Hroznětín: Rams – Klas, Rahmouni (76. Eret), Gruber, Burkyt – Klauz, Němec, Vodrážka, Ondráček – Koch, Václavík.

Nejdek – Nová Role 1:0 (0:0). Branka: 73. Schlosser Jiří. Rozhodčí: Furiš. ŽK: 1:3. Diváci: 90.

Nejdek: Irlbek – Rutrle, Halapej, Vacek, Mandous – Šilhan (90. Buchar), Satýnek (68. Hofman), Schlosser, Ševčík (46. Lutsak), Jílek (90. Bartík) – Šupík.

Nová Role: Poláček – T. Kvapil (48. L. Hájek), Karlík (57. Šourek), Černý, D. Hájek – J. Kvapil (46. Dorunda), Červík, Šťastný, Jandora, Koudelka – Chlup.

Toužim – Lomnice 5:2 (4:0). Branky: 7. Slivčák Libor, 13. a 77. Hotěk Miloslav (2 PK), 29. Machala David, 39. Legr Josef - 47. a 85. Joza Zbyněk. Rozhodčí: Talpáš. ŽK: 3:2. Diváci: 100.

Toužim: Hošek - Frank, Dvořák (83. Kott), Očko, Nováček - Svoboda (79. Marek), Legr, Slivčák, Tunder - Machala (79. Bučko), Hotěk.

Lomnice: Kondelčík- Šlais (79. Koubek), Janovský, Štěpanovský, J. Veselý - Novák, Rajtšlegr (46. Joza), Maršík, Ptáček, Čaban (70. M. Veselý) - Podhajský.