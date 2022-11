Mílo, máte za sebou úspěšnou podzimní část, kdo by před sezonou řekl, že skončíte na třetím místě, souhlasíte?

S tím se dá jen souhlasit, asi nikdo z nás to nečekal, že se dostaneme na 3. místo, ale nakonec si myslím, že jsme tam zaslouženě.

Tým jste navíc vyztužili o zkušeného exligistu Tomáše Borka, byla jeho přítomnost na hřišti hodně znát?

Přítomnost Borise (pozn. red. – Tomáš Borek) byla na hřišti hodně znát. Má toho dost odkopáno v lize, takže pomoc to byla veliká. Ještě bych vypíchl příchod Pepy Hudce, který nám také hrozně moc pomohl.

Skandální derby mezi Slavií a Plzní. Rozhodčí upadl, prý kvůli alkoholu

Během podzimu se vám však více dařilo na hřištích soupeřů, čím to bylo?

Nedokážu posoudit, proč tomu tak bylo, vždy to totiž bylo naopak, že jsme doma byli neporaženi. Teď se to otočilo a zatím nám to nevadí (úsměv).

Vy jste navíc potvrdil své kvality, když jste nastřílel osmnáct branek a skončil o dvě branky za nejlepším střelcem soutěže Milanem Novotným, který vás prakticky porazil v Ostrově, kde vám z devíti branek nastřílel čtyři…

Já jsem také mile překvapen, že se mi takhle dařilo, ale je to o mužstvu. Měl jsem výborný servis od spoluhráčů, kdy to pak stačilo uklízet, ale to se mi také nepodařilo vždy.

V závěru podzimní části jste dosáhl na jeden velký primát, když jste dvě utkání po sobě docílil hattricku…

Hattricků mohlo být i více, kdybych nebyl takový kopyto (smích). Osobně jsem ale spokojen, jelikož to jsem nečekal ani ve snu, že se mi bude střelecky tak dařit. Měl jsem skvělý servis nejen na hřišti od spoluhráčů, ale také doma od holek, za to bych jim chtěl také poděkovat.

Dohra aféry z Karlových Varů: rozhodčí má problém, sponzor je v šoku

Určitě váš počin ohodnotil, jak se sluší a patří, i týmový pokladník?

V kase jsem měl nejvíc, ale to k tomu patří, rád jsem přispěl do pokladny a mohli jsme to v sobotu krásně oslavit.

Teď vás čeká delší pauza. Jak to vypadá s vámi, máte zaječí úmysly, nebo ještě budete rozdávat fotbalovou radost v Toužimi?

Se mnou to zatím vypadá tak, že buď budu v Toužimi, anebo se vrátím do Štědré. Jiné varianty nepřipadají v úvahu, tak uvidíme, kde se na jaře objevím.

Prakticky jste si třetím místem před jarní částí dali laťku hodně vysoko…

Laťka je nastavená vysoko, ale mně osobně to nevadí, jen se budeme snažit to udržet. Přeci to hrajeme kvůli výhrám a radosti z fotbalu a tu teď máme všichni.