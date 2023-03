/FOTBAL/ Hotovo. Závěrečným duelem uzavřel o víkendu svůj druhý ročník Memoriál Karla Příhody v režii ostrovského FK. V něm se proti sobě postavily Hroznětín a Vintířov, když se nakonec týmy rozešly po výsledku 4:4 dělbou bodů.

Hroznětín – Vintířov 4:4 (2:2). | Foto: Daniel Seifert

Do posledního duelu naskočil Hroznětín v kombinované sestavě, i přesto šel brzo do vedení 2:0, ale to nakonec neudržel, když Vintířov dokázal srovnat do konce první půle na 2:2. Po změně stran se pak týmy střídaly ve vedení, ale nakonec se po výsledku 4:4 rozešly smírem.

Již s předstihem si vystřelil vítězný pohár Perštejn, který jako jediný neztratil během turnaje ani bod. Druhé místo připadlo ostrovské rezervě a turnajový bronz pak zamířil do Chodova. Naopak loňský vítěz z Hroznětína se tentokrát musel spokojit pouze se čtvrtou příčkou. Perštejn pak ovládl také tabulku střelců, když nejlepším střelcem byl se sedmi góly Josef Maršálek. Za ním pak skončili s pěti zásahy jeho spoluhráči Pavel Exner a Dominik Nobst.

Hroznětín – Vintířov 4:4 (2:2). Branky: Sýkora Milan 2, Vodrážka Jiří, Gabriel Petr – Juhár David 2, Ondráček Lukáš, Procházka Matěj.

Nejlepší střelci turnaje: 7 – Maršálek Josef (Perštejn), 5 – Exner Pavel, Nobst Dominik (oba Perštejn).

Konečné pořadí turnaje: 1. Perštejn 15 bodů, 2. Ostrov B 9 bodů, 3. Chodov 8 bodů, 4. Hroznětín 3 body, 5. Lokomotiva Karlovy Vary 3 body, 6. Vintířov 2 body.