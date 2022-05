Ta sice zvládla vstup do duelu, kdy šla do vedení, ale posléze převzaly gólové otěže Dvory, které soupeře z Chebska nakonec vyprovodily v poměru 8:1, čímž si na konto připsaly již šestnáctou výhru v soutěži, a pomalu tak směřují do krajského přeboru.