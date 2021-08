První z nich bude na programu v Dolním Žandově, tam se totiž představí exdivizní Jiskra Hazlov. Druhé pak bude hostit Loko Mariánské Lázně, kterému se postaví do cesty celek Lipové.

Napilno však bude mít další chebský zástupce v soutěži, Plesná, ta přivítá na svém stadionu jedenáctku Bukovan. Na stejné vlně se povezou i hráči Aše, kteří se představí svým fanouškům v souboji s nováčkem ze Sedlece.

Rezerva Královského Poříčí se o víkendu postaví Hranicím a v domácím prostředí se představí také Habartov, který vyzve Chyši. Domácí premiéru má před sebou nováček ze Sokolova B, který přivítá Křižovatku.

I. B třída, 2. kolo: Dolní Žandov – Hazlov (SO, 14.00), Plesná – Bukovany (SO, 14.00), Aš – Sedlec (SO, 14.00), Loko M. Lázně – Lipová (SO, 14.00), Královské Poříčí B – Hranice (NE, 15.00), Habartov – Chyše (NE, 15.00), Sokolov B – Křižovatka (NE, 17.00).