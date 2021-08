Krajská I. B třída zaznamenala před startem nového ročníku hned několik změn.

I. B třída zahájí podzim se dvěma nováčky. Ilustrační foto | Foto: Daniel Seifert

I. B třída, 1. kolo: Chyše – Královské Poříčí B (SO, 10.30), Hranice – Sokolov B (SO, 14.00), Aš – Loko Mariánské Lázně (SO, 14.00), Hazlov – Lipová (NE, 10.30), Křižovatka -Plesná (NE, 10.30), Bukovany – Dolní Žandov (NE, 15.00), Habartov – Sedlec (NE, 15.00).