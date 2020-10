Dvaačtyřicetiletý trenér totiž naordinoval Královskému Poříčí uzdravující medicínu. A na dávkách nešetřil. Poříčí po fiasku v sezoně 2018, kdy po podzimní části pošilhávalo z poslední příčky s pouhým šestibodovým ziskem po sestupu do krajské I. A třídy, totiž ozdravná kúra pod velením Dubaje nakonec vynesla nejen devátou příčku, ale především záchranu.

V následné sezoně pak Poříčí kosilo jednoho soupeře za druhým. Stopku jim dal v řádění covid-19, který ukončil předčasně sezonu, v níž Poříčí skončilo zaslouženě na prvním místě. V nové sezoně navázal tým ze Sokolovska na skvělé výkony. Před další vynucenou přestávkou drtil své soupeře, o čemž svědčí i parádní bilance, v první polovině podzimní části neztratil poříčský Baník prozatím ani bod, na kontě má sedm výher a excelentní skóre 36:8.

„Kluci předváděli opravdu pěkný fotbal. Do každého zápasu, s výjimkou prvního poločasu proti Vintířovu, jsme nastoupili vždycky koncentrovaní a dokázali soupeře zatlačit a tlak zúročit ke vstřelení gólů, to bylo naše gró. Pak jsme již dokázali hru kontrolovat a ještě přidat nějaké ty branky. Takže jsem s první polovinou podzimní části nadmíru spokojen,“ pochvaloval si Štěpán Dubaj vítěznou jízdu podzimní částí, která jeho týmu vynesla neporazitelnost a stoprocentní bilanci. Pouze v jediném případě muselo Poříčí dohánět brankové manko, s vítězným koncem.

„Zápas s Vintířovem byl opravdu těžký zápas. V poločase jsme prohrávali 0:2, ale nakonec jsme si s nepříznivým výsledkem dokázali poradit, druhý poločas jsme zvládli na jedničku a zápas dotáhli ke zdárnému konci a vyhráli 5:2,“ připomněl Dubaj gólový obrat v rámci sokolovského derby a k tomu připojil: „Jako těžký zápas musím ale ještě zmínit Hroznětín, který svou urputností a bojovností nedal svou kůži zadarmo.“

Naopak gólové hody si Poříčí užilo v dalším derby, když v domácím prostředí doslova vypráskalo Lomnici v poměru 10:0. „Lomnici se to u nás vůbec nepovedlo, ale na jaře to může úplně jinak,“ varoval před jarní odvetou, kde mohou být karty rozdány zcela jinak, Dubaj.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Poříčí nastřílelo prozatím během podzimní části nejvíce branek, celkem osmatřicetkrát se radovalo ze vstřelené branky, a pouhých osm branek inkasovalo.

„To vyplývá celkově z toho, jak hrajeme. Zatím soupeře přehráváme a to se pak samozřejmě projeví i na počtu vstřelených a obdržených branek. Kluci hrají výborně směrem dopředu, takže soupeř má plné ruce práce s bráněním. Na druhou stranu za mě to dozadu ještě není ono,“ upozorňoval trenér Poříčí na hru v obranné řadě.

Poříčí se však zaměří v nejbližších týdnech či měsících na stabilizaci obranných řad. „Cíl je stabilizovat obrannou čtveřici, poté co kvůli zdravotním problémům musel přerušit činnost nejzkušenější hráč Jan Vůjtěch. To se nám zatím nedaří. I když poslední dva zápasy se stoperskou dvojicí Pavel Peterka a Lukáš Kalous už to nebylo vůbec špatné,“ vypočítával Dubaj a přidával: „Jinak si myslím, že mančaft funguje tak, jak má, a to i mimo kabinu, což je vždycky něco navíc."

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

I když nejen fotbal pohltila vynucená čtrnáctidenní pauza, Poříčí i přesto vůbec nezahálí. „Chodíme se dvakrát týdně hýbnout, i když v malém počtu. Situace je holt taková, jaká je, a všichni se s tím musíme nějak vypořádat,“ narážel Dubaj na kvótu šesti hráčů, kteří mohou během nouzového stavu společně vyběhnout k tréninkům.

Nad přeborem se tak opět stahují pořádná mračna a obnovení podzimní části zcela jistě nebude na programu dne. „Byl bych strašně rád, kdyby se soutěž normálně dohrála, ale myslím si, že se na podzim už nezačne. Asi můžu říct za všechny, pořád tajně doufáme, že se to ještě letos spustí a podzim dohrajeme. To nám ale ukáže až čas,“ míní Dubaj.

A březnový černý scénář, který nejprve přerušil a posléze předčasně ukončil všechny krajské či okresní fotbalové soutěže, může být opět naplněn. Stále je na programu možnost, že by se podzimní část přerušila a dohrávala v rámci té jarní, což by přineslo týmům pořádnou porci fotbalových zápasů.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

„Jestli se bude dohrávat až na jaře, tak to bude asi pěkný mazec, jelikož na anglický systém v krajském přeboru dle mého názoru nebudou hráči, a úroveň soutěže půjde dolů,“ přiblížil Dubaj své stanovisko k možnosti dohrání podzimní části na jaře. Sám ale ví, že další přerušení soutěže by poznamenalo i jeho tým. „Co by to znamenalo? Zase o trochu víc zlenivíme, nabereme nějaký kila a restart bude o to těžší. Vždycky je to pak o každém jednotlivci, jak se k tomu postaví. Bude to těžké, pro každý tým,“ smutně poznamenal k možnosti přeložení podzimní části Dubaj.

Cíle však mají v Poříčí i přes nepřízeň fotbalového osudu jasně dané. „Chceme nadále pokračovat v nastaveném duchu a předvádět líbivý fotbal,“ dodal své přání poříčský trenér.