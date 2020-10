„Do utkání jsme šli s tím, že to bude poslední zápas, na nějakou chvíli, tak jsme si to chtěli patřičně užít,“ vrací se k předzápasovému cíli útočník Robert Faber.

A fotbalový cíl načali plnit hráči Baníku od úvodních minut, když ve 23. minutě vedli již 5:0, dvěma brankami k tomu přispěl právě Robert Faber.

„Dali jsme brzo rychlý gól, nato hned druhý a pak už to šlo samo,“ culil se při vzpomínkách na parádní vstup do zápasu Faber. „Dá se říci, že v tom zápase nám vyšlo pomalu všechno, spoustu šancí jsme ještě zahodili, když jsme je špatně vyřešili,“ poukazoval novosedelský útočný hrot. Nakonec po prvním poločase vedlo Nové Sedlo nad Františkovými Lázněmi 9:1.

„Mohlo být těch gólů více,“ přemítá Faber. „Na druhou stranu když vedete ve 23. minutě 5:0, tak soupeř již odpadne, takže bylo jen na nás, kolik gólů nastřílíme,“ narážel Faber na odevzdanost hráčů soupeře v prvním poločase.

To ve druhém poločase již Nové Sedlo řádně ubralo ze svého gólového apetitu, když soupeři z Chebska přidalo ještě tři branky.

„Soupeř už byl poté odevzdaný, když jsme si na hřišti dělali de facto, co jsme chtěli, ale bohužel jsme nedokázali využít všechny naše šance,“ bědoval nad neproměněnými šancemi Faber.

Ten si během duelu připsal na střelecký účet čtyři branky, a stal se tak po právu mužem zápasu. „Za muže jsem dal čtyři branky, ještě když jsem působil v Lokti, když jsme tenkrát hráli v Královském Poříčí s místním béčkem, ale to bude zpátky možná čtyři roky,“ směje se při vracení v čase Faber.

„Jinak většinou se mi tohle povedlo v dorostu,“ vzpomíná Faber na své počiny v kategorii dorostu.

Sám ale ví, že každá sranda něco stojí, sáhnout do peněženky bude muset i on, když týmový pokladní zcela jistě odmění jeho gólový počin nějakou zajímavou finanční částkou.

„Přesnou částku nevím, ale určitě bude mastná, jelikož to bylo navíc vyšperkovaný, že jsem v Novém Sedle nový, takže platím za hattrick, pak za kapitánskou pásku, kterou jsem dostal na konci zápasu, aby se to znásobilo, ale kolik to bude, to fakt netuším, ale brzo se to dozvím,“ dodal závěrem Robert Faber.