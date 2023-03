/KRAJSKÝ PŘBEOR/ Úvodní kolo jarní části krajského přeboru přineslo hromadu branek. Za doprovodu nevyzpytatelného počasí, které o víkendu řádilo, padlo v sedmi zápasech úctyhodných 40 branek. K vidění, tak byly nejen gólové divočiny v Chodově či Lomnici, ale také výhry favoritů, když jak Ostrov, tak i Dvory slavily vysoké výhry.

Dvory na úvod jarní části porazily Nejdek 4:1. | Foto: Daniel Seifert

Lídr tabulky z Ostrova před návštěvou kola, která čítala 150 diváků, uspěl na půdě Hroznětína, kde slavil výhru 4:0. „Očekávali jsme náročné utkání, což se splnilo,“ poukazoval po utkání ostrovský trenér Karel Tichota. Jeho tým se na hroznětínském stadionu prosadil brankově až v závěru prvního poločasu, kdy slavil tři vstřelené branky. „Během deseti minut jsme dokázali vstřelit tři branky a tím rozhodli o našem vítězství,“ narážel Tichota na dvě branky Kostky a jedné v podání Novotného. Po obrátce stran pak zasadil čtvrtou ránu domácím Mestl.

„Jsem rád, že jsme do jarní části vstoupili úspěšně, nyní máme týden na to, abychom se dobře připravili na domácí utkání s Dvory,“ připomněl Tichota klíčový duel jara, který jeho tým čeká o víkendu. Vítězně nakročil do druhé poloviny soutěže také výběr dvorského kouče Ladislava Vízka, který potvrdil roli favorita, když poslední Nejdek bez větších potíží porazil 4:1.

„První zápas je vždycky nevyzpytatelný, tak jsme rádi, že jsem to zvládli,“ culil se po utkání dvorský kapitán Filip Němec. O výhře rozhodl jeho tým již během první půle, kdy se postupně zapsali do střelecké listiny Tolar, Panuška a Pachta. Po změně stran stvrdil výhru přesnou ránou právě kapitán Dvorů. „Řekl bych, že až na posledních deset minut jsme byli jasně lepší, takže jsme zaslouženě vyhráli,“ upozorňoval Němec. „Teď už se, ale musíme soustředit na sobotní velký zápas v Ostrově,“ dodal závěrem šéf dvorské kabiny. Kdo pak dorazil na derby do Lomnice, kde se představil Vintířov, určitě své návštěvy nelitoval.

Lomnice měla soupeře po prvním poločase na lopatě, když vedla 3:1, nakonec však urval tři body Vintířov, který dokázal po změně stran pěti góly strhnout výhru na svou stranu, když zvítězil 5:4. „Hrálo se na těžkém terénu, když jsme měli problém s nakopávanými míči, navíc jsme třikrát inkasovali, i to přesto, že jsme třikrát orazítkovali břevno a měli nespočet šancí, které jsme nevyužili,“ ohlédl se za prvním poločasem vintířovský útočník Milan Havel.

To po změně stran Vintířov zahájil stíhací jízdu, kterou dokázal přetavit ve svůj triumf. „Druhá půle byla o nás podstatně lepší, když jsme v bojovém zápase nakonec přelili výsledek na naší stranu a urvali cenné tři body,“ chválil Havel si úspěšný vstup do jarní části. Další gólová přestřelka se odehrála na půdě Chodova, kde se představila Toužim, která nakonec urvala vítězství 6:5, když Chodovu nepomohl na body ani čtyři góly v podání Ondřeje Frány.

„Vyrovnaný zápas se spoustou gólů a chyb,“ vracel se k vystoupení na půdě Chodova toužimský útočník Miloslav Hotěk. „Myslím si, že jsme si vypracovali více šancí a jsme rádi, že jsme si připsali první jarní vítězství,“ chválil si tříbodový zisk Hotěk, když k němu přispěl premiérovým jarním hattrickem, což se promítlo i do tabulky střelců soutěže, ve které Hotěk dorovnal s 21 góly na první příčce ostrovského útočníka Milana Novotného.

Pravou nohou vstoupilo do jarní poloviny také Nové Sedlo, které na umělce v Drahovicích uspělo v bitvě s karlovarskou Lokomotivou, kterou porazilo 2:0. „Do jarní části jsme chtěli vstoupit vítězstvím a to se povedlo,“ kvitoval první tříbodový jarní přísun útočník Nového Sedla Robert Faber. „Soupeře jsme za prvních třicet minut do ničeho nepustili a sami si vytvořili několik stoprocentních šancí, ale povedlo se nám proměnit jen jednu,“ řekl k prvnímu poločasu Faber.

„Po změně stran na nás soupeř vletěl, nebýt skvělého výkonu našeho brankáře, mohl být výsledek úplně jiný, ale nakonec se nám povedlo zvýšit na 2:0, od té doby si myslím, že už jsme si zbytek zápasu pohlídali a zaslouženě si došli pro velmi cenné tři body,“ podotkl ještě k povedenému utkání Faber. Senzaci drželi na půdě Citic fotbalisté Nové Role, kteří na půdě soupeře ovládli první poločas, ale po změně stran se domácí výběr gólově probudil, když čtyřmi zásahy dovedl duel do cenné výhry 4:1.

„Do zápasu jsme vstoupily velmi pasivně, což se nám na konci prvního poločasu vymstilo a hosté se dostali do vedení. Po změně stran však nastoupily na hřiště jiné Citice, začaly jsme být aktivnější, důslednější a díky čtyřem brankám zůstaly body doma,“ řekl k úspěšné jarní premiéře kapitán Citic Josef Krajňák.

Na tři body dosáhla také rezerva karlovarské Slávie, která hostila na své umělce v Drahovicích Královské Poříčí, když nakonec to bylo v podání sešívaných vítězství 3:1. „Hodně těžké utkání proti kvalitnímu a zkušenému mužstvu. Vítězství si hodně ceníme i když výkon nebyl optimální. Rozhodla naše produktivita, když obě mužstva měla několik gólových šancí na zlomení zápasu ve svůj prospěch, nakonec se to povedlo nám, když jsme zápas rozhodli během dvou minut a odskočili soupeři na rozdíl dvou branek,“ řekl k první jarní výhře karlovarský trenér Martin Bulíček.

Výsledky, 15. kolo:

Lomnice – Vintířov 4:5 (3:1). Branky: 17. , 18. a 44. Novák Lukáš (1 PK), 80. Surový Karel – 26. Marek Jakub, 49. Havel Milan, 52. Ondráček Lukáš, 63. Štěpanovský Michal (vlastní), 89. Tamajka Lukáš (PK).

Hroznětín – Ostrov 0:4 (0:3). Branky: 28. Novotný Milan, 35. a 37. Kostka Jakub (1 PK), 61. Mestl Ladislav.

Citice – Nová Role 4:1 (0:1). Branky: 51. Kopřiva Jiří, 68. a 90. Stockner Marek, 88. Krajňák Josef – 44. Heřman David.

Chodov – Toužim 5:6 (2:3). Branky: 9. , 53. , 64. a 89. Frána Ondřej (1 PK), 21. Rechtorík Zdeněk – 20. , 25. a 84. Hotěk Miloslav (1 PK), 35. Svoboda Radek, 49. Hudec Josef, 78. Slivčák Libor.

Karlovy Vary-Dvory – Nejdek 4:1 (3:0). Branky: 8. Tolar Jan, 13. Panuška Václav, 34. Pachta Jindřich, 56. Němec Filip – 88. Gondzsala David.

Loko K.Vary – Nové Sedlo 0:2 (0:1). Branky: 28. Faber Robert, 65. Vican Jan.

Slavia Karlovy Vary B – Královské Poříčí 3:1 (1:0). Branky: 30. a 59. Horník Sebastian, 60. Chyla Štefan – 52. Kratochvíl Marek.