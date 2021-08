„Samozřejmě jsme rádi, že jsme zvládli vstup do podzimní části, ale stále je to začátek soutěže,“ krotí hroznětínskou euforii trenér Milan Pokrupa.

Toho jeho svěřenci potěšili nejen výhrou 1:0 na půdě Toužimi, ale také po domácí premiéře, ve které deklasovali Františkovy Lázně 7:1.

„Do utkání s Frantovkami jsme vstoupili aktivně, vytvořili si šance, ale potvrdilo se rčení nedáš – dostaneš, když jsme nedokázali zúročit stoprocentní šanci a hned z protiútoku brankově udeřil soupeř,“ vrací se k utkání s Františkovými Lázněmi.

„Poté se to obrátilo, když jsme zase potrestali soupeře my, když se dvakrát během sedmi minut prosadil Klauz,“ připomíná Pokrupa rychlý obrat ve skóre. Do konce poločasu však Hroznětín slavil ještě jednu trefu, o tu se zasloužil Jiří Klas.

Hroznětín deklasoval v domácí premiéře krajského přeboru Františkovy Lázně vysoko 7:1.Zdroj: Daniel Seifert „Třetí branka nás uklidnila,“ poukazuje trenér Olympie. Po změně stran pak udeřil jeho výběr počtvrté. „To byl důležitý okamžik zápasu, kdy prakticky bylo rozhodnuto,“ přemítá.

Když posléze Hroznětín přidal soupeři z Chebska další tři branky, zavánělo to desítkou. „Sice jsme vstřelili další tři branky, ale poté ztratili koncentraci, když se ke slovu dostal i soupeř, který si v závěru zápasu vytvořil několik gólových šancí,“ podotýká k dalšímu průběhu druhého poločasu Pokrupa.

„Kdyby skončil zápas například 7:4, tak se nikdo nedivil,“ naráží na velké šance Františkových Lázní v závěru duelu.

„My jsme rádi, že jsme získali prozatím šest bodů, pro vstup do soutěže je to hodně důležité. Teď nás však čekají těžké zápasy, tak uvidíme, jak se nám v nich bude dařit,“ dodává Pokrupa.