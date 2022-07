Podívejte se. Volné přestupní okno přineslo řadu zajímavých přesunů

To samé slibuje i ostrovský FK, který sice žhavil naději na udržení v divizní soutěži, ale nakonec sestoupil a v nové sezoně bude usilovat o co nejrychlejší návrat do čtvrté soutěže Česka. Jenže ostatní týmy mu budou chtít jeho cíl hodně znepříjemnit. Například nováček z Citic, který pod taktovkou kouče Jiřího Procházky šlape jako hodinky.

To platí také o rezervě karlovarské Slavie, kde pro změnu udává fotbalový tón kouč Martin Karbula. Opomenout však nemůžeme ani Vintířov, který bude obhajovat v soutěži mistrovský titul a vůbec se netají cílem,urvat mistrovský double.

Zlobit bude chtít také Hroznětín, tedy druhý tým loňské sezony, když navíc mohou tradičně překvapit i ostatní týmy, což slibuje velmi kvalitní podívanou.

