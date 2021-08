Na svém hřišti přivítala Toužim a díky zlepšené koncovce ve druhém poločase mohla slavit výhru 6:2. „Zápas to byl těžký,“ přiznává lomnický záložník Tomáš Ptáček.

A ví, o čem mluví. V prvním poločase Toužim pořádně kousala, přestože prohrávala o dvě branky. „Začátek zápasu byl velmi opatrný, bez větších šancí či závarů,“ poukazuje na úvod duelu. „To se však změnilo ve 32. minutě, kdy jsme dokázali skórovat a hned vzápětí jsme přidali druhý gól,“ připomíná dvě gólové radosti Lomnice v rozmezí tří minut.

Jenže do konce poločasu bylo srovnáno, když hostům vyšel závěr poločasu, kdy během čtyř minut vstřelili dvě branky. „Bohužel soupeř za minutu dal kontaktní gól po naší chybě v obraně a naneštěstí pro nás ještě do poločasu srovnal,“ kroutil hlavou nad obdrženými brankami.

To ve druhém poločasu už na tom byla Lomnice podstatně lépe než soupeř. Svou převahu průběžně vyjádřila čtyřmi góly. „Po změně stran to byla de facto hra na jednu bránu. I s kusem štěstí jsme proměnili všechny naše šance a zápas zaslouženě vyhráli,“ culil se spokojeně lomnický mladíček, který se zapsal taktéž do střelecké listiny.

„Já, jakožto pokladník, mám z toho utkání dvojnásobnou radost. Michal Čaban dal hattrick, takže to mít levné rozhodně nebude. Já dal první gól už ve Vintířově, takže mě nějaká ta malá pokuta taky nemine,“ vypočítává s úsměvem držitel lomnické kasy, že i jeho počin nezůstane bez finanční odměny.

„Pro nás to byla velice důležitá výhra. Myslím si, že jsme to potřebovali, a hlavně jsme chtěli odčinit první zápas s Vintířovem. Teď musíme výhru potvrdit proti Františkovým Lázním,“ má jasno Ptáček.