„Do zápasu jsme šli s herním plánem, který se ukázal být efektivní a funkční. Podařilo se nám eliminovat herní prvky hostů, měli jsme lepší pohyb. Toto vše okořeněné důrazem a vysokým nasazením vedlo podle mě k zaslouženým třem bodům,“ pochvaloval si po utkání nejen teprve druhý tříbodový podzimní zisk, ale také opuštění poslední příčky trenér Lokomotivy Petr Richtář.

Na dno tabulky se propadla Nová Role, která doplatila v bitvě s lídrem tabulky z Ostrova na svou nedisciplinovanost, k porážce 0:8 totiž přidala ještě dvě červené karty, a to mohla hodně děkovat sudímu, že byl k ní benevolentní, jelikož červených karet mohlo padnout podstatně více.

„My jsme chtěli vstoupit do zápasu aktivně, což se nám povedlo, když jsme se snažili využívat zejména křídelní prostory,“ vracel se k taktice Ostrova jeho trenér Karel Tichota. A tato taktika slavila úspěch, když náběhy po stranách dělaly novorolskému výběru nemalé problémy.

„Dokázali jsme během prvního poločasu vstřelit čtyři branky, ale jako rozhodující moment bych označil vyloučení hostujícího hráče v závěru poločasu,“ narážel Tichota na přesilovku, kterou Nová Role jeho výběru nabídla.

„Druhá polovina zápasu se odehrála víceméně na polovině Nové Role, až na jednu akci, kdy nás podržel brankář Macura. Vytvořili jsme si několik šancí, ale dokázali proměnit pouze čtyři, gólů jsme měli určitě vstřelit více,“ upozorňoval Tichota, že prohra 0:8 byla ještě pro hosty milosrdná.

Hodně napilno pak měly před svými fanoušky Dvory. Ty sice dokonale zaskočily Královské Poříčí, když po 24 minutách vedly 3:0, ale následně totálně selhaly, když hosté ze Sokolovska dokázali tříbrankové manko srovnat.

„Prospali jsme začátek a během chvíle prohrávali o tři branky,“ vracel se k hrůzostrašnému vstupu do utkání kapitán Poříčí Jiří Šellong. Po 25 minutách se ale hra vyrovnala a začali jsme být i my nebezpeční. Po brance na 1:3 jsme byli na hřišti pouze my a během chvíle jsme srovnali na 3:3. Ještě jsme měli mít penaltu, která by vývoj otočila,“ zlobil se nad rozhodnutím sudího Šellong.

Po změně stran nakonec Dvory dokázaly Poříčí zlomit a nakonec dosáhly na výhru 6:3. „Ve druhém poločase měly oba týmy šance, my jsme nastřelili za vyrovnaného stavu tyčku, a ještě nám domácí brankář chytil gólovku z dorážky.

Nakonec to byly Dvory, které se dostaly do vedení, když si následně utkání zkušeně pohlídaly a navýšily skóre na 6:3. I přes prohru si myslím, že diváci se určitě nenudili,“ dodal k utkání kapitán Poříčí.

Pátý bod ukořistila Lomnice, která na svém stadionu remizovala s Hroznětínem 2:2, když všechny branky padly již během prvního poločasu.

„Z mého pohledu jsme dostali zbytečné góly, kterým jsme mohli zabránit, ale to je fotbal. Naopak jsme měli proměnit nějaké naše šance a potvrdit převahu v celém zápase,“ posteskl si po utkání lomnický obránce Jaroslav Šlais. „Hroznětín hrál dost tvrdě a nějaké zákroky měly být odměněny žlutou kartou, což by dopadlo více než jednou červenou. Bohužel pro nás je jeden bod málo, jelikož jsme byli lepším týmem,“ zklamaně přidal k bodovému zisku Lomnice Šlais. Sokolovské derby, které proti sobě svedlo Vintířov a Nové Sedlo, nakonec dokázali přetavit ve vítězství 4:2 hráči Vintířova.

„Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře, když jsme se rychle ujali vedení 2:0, ale další šance nedokázali proměnit. Následně soupeř snížil, ale dokázali jsme naštěstí vstřelit ještě jednu branku,“ podotkl k derby vintířovský záložník Zdeněk Šimek.

„Po změně stran byl soupeř hodně nebezpečný a dokázal opět snížit na rozdíl branky, ale nakonec jsme definitivně rozhodli z penalty,“ řekl ke čtvrté podzimní výhře Šimek.

Popáté se radovali z tříbodového zisku fotbalisté Citic, kteří si dokázali poradit s mladíky v trikotu rezervy karlovarské Slavie, kterou porazili 4:2.

„Po třiceti minutách jsme vedli 3:0 a pak nastal zbytečně až moc velký klid, kdy jsme soupeři dovolili vstřelit dvě branky, což byla vzhledem k vývoji utkání pro nás velká škoda,“ narážel kouč Citic Jiří Procházka na následné znervóznění svého výběru.

„Druhý poločas jsme naštěstí byli dominantní a je velká škoda, že jsme z opravdu velkého množství gólových šancí nedokázali vstřelit více branek, kluci i diváci by si to zasloužili,“ litoval Procházka nespočet zahozených šancí.

„Jsme každopádně rádi za tři body a těší nás, že i když nás v létě všichni odepisovali, tak se pohybujeme ve vrchních patrech tabulky,“ narážel Procházka na postavení svého týmu v tabulce, kde okupuje medailové posty.

Duel zvratů se odehrál na stadionu Toužimi, kde využil fotbalový azyl Nejdek, který poměřil své síly s tamním SK. Nejdečané šli rychle do dvoubrankového trháku, Toužim však dokázala hattrickem Tomáše Borka, když ten třetí zaznamenal z poloviny hřiště, otočit na 3:2, do poločasu ještě domácí navýšili vedení na dvě branky, ale Nejdek stanovil poločasový stav na 3:4.Po změně stran Toužim přidala pátý gól, na který ještě Nejdek dokázal odpovědět brankou na 5:4, to ale bylo vše.

Výsledkový servis:

Lomnice – Hroznětín 2:2 (2:2). Branky: 9. Surový Karel, 28. Ptáček Tomáš – 14. Klas Jiří, 33. Gruber Michal.

Citice – Slavia Karlovy Vary B 4:2 (3:2). Branky: 1. a 56. Širochman Petr, 20. a 32. Krajňák Josef – 35. Tamajka Tomáš (vlastní), 44. Kožíšek Jan.

Ostrov – Nová Role 8:0 (4:0). Branky: 12. a 81. Stan Nutsu, 29. Machek Vojtěch, 31. Kostka Jakub, 38. Novotný Milan, 56. Bursík Tomáš, 70. Mestl Ladislav, 85. Kobera Michal.

Vintířov – Nové Sedlo 4:2 (3:1). Branky: 9. a 17. Šimek Zdeněk, 41. Galajda Ondřej, 90. Švandrlík Jakub (PK) – 38. Macák Petr, 74. Rychna Bedřich.

Dvory – Královské Poříčí 6:3 (3:3). Branky: 6. Maňák Pavel, 9. Nerad Jaroslav, 24. a 64. Hašek Dominik, 66. a 70. Tolar Jan (1 PK) – 28. Kratochvíl Marek, 29. Bureš Pavel, 34. Staško Martin.

Loko Karlovy Vary – Chodov 3:1 (2:1). Branky: 27. Sikora Martin, 40. Vošmik Adam, 57. Riedl Roman – 34. Mlýnek Ondřej.

Toužim – Nejdek 5:4 (4:2). Branky: 23. , 33. a 34. Borek Tomáš, 40. Marek Lukáš, 57. Hotěk Miloslav – 6. Šupík Ondřej, 15. Satýnek Patrik, 44. Schlosser Jiří, 69. Valvoda Jakub.