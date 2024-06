Vítěz

TJ Spartak Horní Slavkov

Postup do I. A třídy

TJ Spartak Horní Slavkov, TJ Sokol Teplá

Sestup do I. B třídy

TJ Baník Svatava, SK Dolní Rychnov, Aš/Hazlov

Postup do I. B třídy

TJ KSNP Sedlec, TJ Sokol Lázně Kynžvart, TJ Baník Bukovany

Sestup do okresu

FK Ajax Kolová, TJ Slavoj Kynšperk, TJ Sokol Chyše, TJ Hranice