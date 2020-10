Nejvyšší výhra byla k vidění v Královském Poříčí, kam dorazil poslední tým krajské tabulky Kadaň. Poříčí, které si drží první příčku, splnilo před svými fanoušky roli favorita a soupeře z Ústeckého kraje rozdrtilo osmibrankovým přídělem, když k tomu přispěl polovinou branek, tedy čtyřmi přesnými zásahy, Otakar Šimůnek.

V těsném závěsu pronásleduje Královské Poříčí v tabulce chebská Hvězda, která se o víkendu tentokrát řádně zapotila, když v souboji se složeným týmem Nejdku a Nové Role hrála od 26. minuty bez vyloučeného brankáře Jaroslava Petříčka. Chebané však vstřelili domácímu výběru během oslabení dvě z celkových tří branek, a po zásluze si tak odvezli z Krušných hor tříbodový zisk, když se výběr Hvězdy udržel na dohled prvnímu místu, na které ztrácí pouhý bod.

Gólově žhavo pak bylo v Ostrově, kde se proti sobě postavily v souboji o třetí místo tamní jedenáctka FK a mariánskolázeňská Viktoria. Domácí se sice ujali vedení již v první minutě, ale to bylo nadlouho z jejich strany vše, když dorostenci Viktorie do konce prvního poločasu šli do vedení o tři branky. I po změně stran hosté z lázní gólově nadělovali a nakonec dokráčeli k sedmibrankovému vítězství a v tabulce se posunuli na třetí příčku s dvoubodovou ztrátou na první místo.

Výsledky, 5.kolo:

Královské Poříčí – Kadaň 8:1 (5:0). Branky: 1. , 23. , 29. a 82. Šimůnek Otakar, 36. Pařízek Tomáš, 37. Kováč Jan, 57. a 65. Tlamsa Tomáš – 79. Borecký Michal.

FC Cheb/Lipová – Toužim/Bečov 4:1 (0:0). Branky: 52. Švarc Tomáš, 60. Janoušek David, 89. Větříček Marek, 90. Hrdlička Jiří – 37. Marek Lukáš.

Nejdek/Nová Role – Hvězda Cheb 1:3 (1:3). Branky: 21. Šilhan Matěj – 3. Hoang Son Le Bui, 35. Kompit Filip, 40. Adam Matěj.

Ostrov – Mariánské Lázně 2:7 (1:4). Branky: 1. Kodajek Martin, 89. Lešťán Radek – 18. a 27. Florian Filip, 23. Holeček Jan, 45. a 65. Drevňák Ernest, 87. Novosad Ivan, 90. Luhan Jan.