„První poločas jsme dominovali, byli jsme ve všem lepší. Ve druhém poločase jsme dostali rychlý gól a následně nám nebyl uznán regulérní gól po rohu, kdy Došek chytil balon rukou. Do konce zápasu to bylo otevřené, ale my jsme si zápas pohlídali a bereme zaslouženě všechny tři body,“ hodnotil třetí výhru v řadě za sebou ostrovský záložník Miroslav Hackl.

Další chod byl k vidění na chodovském stadionu, kde tamní Spartak vyzval Nové Sedlo. Chodovský tým, který nově vede trenér Jiří Frána, šlape jako hodinky a i v derby s Novým Sedlem pomýšleli Chodováci na tři body. Povedlo se. Hráči Spartaku totiž slavili nejtěsnější výhru 1:0.

„Soupeř přijel bez sedmi hráčů a hodně to ovlivnilo kvalitu celého zápasu. Bohužel jsme se přizpůsobili tempu hostů, kteří nikam nepospíchali a šetřili každou vteřinu od prvního hvizdu. Nakonec jsme byli šťastnější, když se krásně trefil Marek Jesipčuk, 1:0,“ vracel se trenér Chodova k jediné brance v utkání.

„Bohužel konec zápasu ovlivnilo zranění hostujícího hráče po srážce s gólmanem, kdy musela přijet záchranka, a zápas tak byl na dvacet minut přerušen. Dohrávalo se už jenom z povinnosti. Přejeme Radku Rychnovi, aby všechno dobře dopadlo. Nic není důležitější než zdraví,“ vzkazuje hráči soupeře za chodovský klub Frána.

Další zajímavý chod se podával v Citicích a taktéž měl přívlastek derby, když se místnímu Sokolu postavil Vintířov, který nakonec urval bod po nerozhodném výsledku 2:2. „Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. V první půli jsme dominovali, vytvořili si spoustu šancí a zaslouženě vedli. Ve druhé nám nefungoval střed zálohy a soupeř nás přehrával. Myslím, že pro obě mužstva zasloužená remíza a pěkný zápas pro lidi na dívání, to je důležité,“ řekl k dělbě bodů citický trenér Jiří Procházka.

„Hráče chci pochválit, že i po remíze s opravdu těžkým soupeřem nebyli spokojeni a chtějí porazit každého, to mi dělá velkou radost,“ upozorňoval Procházka. První výhru v soutěži slavila Lomnice, která sice po prvním poločase prohrávala s Nejdkem 0:1, přesto nakonec zvítězila 3:1.

„Nejdek byl od začátku lepším týmem, dobře kombinoval, byl nebezpečný, ale i my měli pár slibných situací, které se nám nepodařilo dobře vyřešit. V poločase nastoupil Joza, který se v důležitých situacích dokáže prosadit, a to bylo rozhodující, když jsme ve druhém poločase vstřelili tři branky a získali důležité tři body,“ pochvaloval si premiérový tříbodový zisk kapitán Lomnice Jaroslav Šlais.

Na stejné vlně se pak nesla také Nová Role, která se představila na Růžovém Vrchu, kde v bitvě s Lokomotivou dosáhla na výhru 4:1, když se prakticky postarala o všechny branky zápasu. Kromě čtyř vstřelených branek do sítě soupeře jeden zásah totiž nasměrovala i do své branky. Hlavní postavou týmu vítěze byl autor hattricku Filip Neudert.

„Konečně jsme se jako tým kousli a začalo se bojovat. Díky tomu jsme zápas vyhráli, když na mých gólech má zásluhu celý tým,“ podotkl k premiérové výhře v soutěži Neudert. Naopak podruhé se radovalo z vítězství Královské Poříčí, které uspělo na půdě Hroznětína, kde vyhrálo 2:1, když se pod obě branky vítěze podepsal Daniel Unger.

„Zklamání, takovéto zápasy musíme zvládat. S respektem k soupeři si myslím, že jsme byli celý zápas lepším mužstvem a měli spoustu gólových příležitostí k tomu, alespoň bodovat. Jsem velice zklamán jak z naší hry, tak i z výsledku, o výsledek se musíme více prát a bojovat,“ zlobil se po třetí porážce v řadě za sebou kouč Hroznětína Martin Karbula.

Gólové hody, které byly pomyslným dezertem, se podávaly na drahovickém stadionu, kde hostila slávistická omladina ostřílenou Toužim. A to se odrazilo i na dění na hřišti, když Toužim během zápasu neudržela dvoubrankové vedení a následně musela smazávat jednobrankové manko. To se povedlo, když Toužimáci díky povedené sedmiminutovce, během které vstřelili tři branky, dovedli duel do vítězství 5:4.

„Hodně těžké utkání se šťastným koncem pro nás,“ vysvětloval po utkání toužimský kapitán Miloslav Hotěk. „Využili jsme brejkové situace a proměnili své šance. Musím sportovně uznat, že Slavia byla v utkání lepším týmem na balonu, ale počítají se vstřelené góly a těch jsme nastříleli víc,“ dodal ještě k hodnocení premiérové výhry v podzimní části ostřílený forvard v dresu Toužimi.

Výsledkový servis:

Citice – Vintířov 2:2 (2:1). Branky: 20. Drabík David, 36. Kessl Michal – 31. Havel Milan, 57. Švandrlík Jakub.

Zdroj: Daniel Seifert

Chodov – Nové Sedlo 1:0 (0:0). Branka: 76. Jesipčuk Marek.

Lomnice – Nejdek 3:1 (0:1). Branky: 47. Joza Zbyněk, 49. Surový Karel, 89. Novák Lukáš – 44. Gondzsala David.

Hroznětín – Královské Poříčí 1:2 (1:1). Branky: 30. Sýkora Milan – 18. a 59. Unger Daniel.

Karlovy Vary-Dvory – Ostrov 1:2 (0:2). Branky: 47. Nerad Jaroslav – 26. Kostka Jakub, 35. Novotný Milan.

Zdroj: Daniel Seifert

Loko Karlovy Vary – Nová Role 1:4 (1:2). Branky: 35. Hegenbart Dominik (vlastní) – 12. , 68. a 82. Neudert Filip, 42. Šťastný Kryštof.

Slavia Karlovy Vary B – Toužim 4:5 (1:2). Branky: 45. Gabriel Jakub, 53. , 56. a 77. Horník Sebastian – 21. a 66. Hotěk Miloslav (1 PK), 41. a 61. Svoboda Radek, 59. Očko Miroslav.

Zdroj: Daniel Seifert