Nutno podotknout, že duel se nevyvedl rozhodčím, především hlavnímu, který svými výroky poškodil obě strany, čímž pak vzplály na hřišti pořádné emoce.

NAJDETE SE? Sokolov se proměnil v běžeckou baštu

Ty však po závěrečném hvizdu opadly a vystřídaly je ty oslavné v podání Vintířova, který svou snovou sezonu zakončil ziskem mistrovského titulu. Po konci zápasu převzal vítězný pohár z rukou předsedy KKFS Tomáše Provazníka kapitán Baníku Tomáš Váša.

I přes vysokou prohru v závěru soutěže zažil také Hroznětín jednu z nejlepších sezon v krajském přeboru. Třetí pak skončili mladíci karlovarské Slavie, kteří se loučili vítězstvím 3:1 na půdě chodovského Spartaku.

Zdroj: Daniel Seifert

Vítěznou tečku si užili také fotbalisté Královského Poříčí, kteří před svými fanoušky vyprovodili v poměru 8:1 chebské FC.

Naopak dvacátou prohru zaznamenaly sestupující Žlutice, které se představily v derby na stadionu Toužimi, kde před zraky 220 diváků musely skousnout porážku 3:2.

Neuspěly ani Františkovy Lázně, tedy další sestupující tým, když na svém hřišti nestačily na Novou Roli, které podlehly rozdílem dvou branek.

Zbylá dvě utkání skončila shodně dvoubrankovou výhrou hostujících celků. Nové Sedlo uspělo v Nejdku, kde vyhrálo 2:0, a stejně si počínala Lomnice, která dosáhla na tři body na Růžovém Vrchu, kde porazila karlovarskou Lokomotivu.

Postup – sestup

Pokud Vintířov odmítne postup do divizní soutěže, ze které se navrátí Ostrov, doplnil by sestupující ještě FC Cheb. Naopak do krajského přeboru by doprovodily Dvory z krajské I. A třídy Citice, jelikož Ostrov B by o postup přišel, pokud jeho A-tým neudrží dodatečně divizní soutěž.

Výsledky, 26. kolo:

Královské Poříčí – FC Cheb 8:1 (2:0). Branky: 31. Unger Daniel, 35. a 90. Šellong Jiří, 60. , 63. a 67. Kalous Lukáš, 75. Jiráček Jan, 86. Kričfaluši Tomáš – 54. Šiman Václav.

Františkovy Lázně – Nová Role 0:2 (0:1). Branky: 4. a 90. Neudert Filip (1 PK).

Toužim – Žlutice 3:2 (3:0). Branky: 13. a 32. Legr Josef, 34. Očko Miroslav – 50. a 59. Pěnkava Jan.

Nejdek – Nové Sedlo 0:2 (0:2). Branky: 15. Rychna Radek, 36. Karásek Petr.

Vintířov – Hroznětín 8:1 (3:0). Branky: 21. , 68. a 83. Švandrlík Jakub, 24. , 37. , 51. , 60. a 88. Havel Milan – 57. Klas Jiří.

Loko Karlovy Vary – Lomnice 0:2 (0:1). Branky: 15. Podhajský Ondřej, 90. Novák Lukáš.

Chodov – Slavia Karlovy Vary B 1:3 (0:1). Branky: 89. Kočí Lukáš – 22. a 81. Matoušek Martin, 59. Mašata Jan.