„Měli jsme dobrých prvních deset minut, kdy jsme soupeře zatlačili a vytvořili si gólové příležitosti, bohužel bez gólové radosti,“ vrací se k zápasu podzimu vintířovský pětatřicetiletý záložník Zdeněk Šimek, který byl nejstarším členem vintířovské výpravy. Nakonec se však Vintířov přece jen dočkal, když potrestal hrubou chybu hroznětínského brankáře. „Chyba gólmana nám hodně pomohla,“ přiznává Šimek a pokračuje: „Po hlavičce našeho důrazného útočníka Milana Havla jsme šli zaslouženě do vedení.“

Ve šlágru 13. kola krajského přeboru uspěl Baník Vintířov v přímém souboji o první místo na půdě Hroznětína, kde vyhrál 2:1, když se pod obě trefy vítěze podepsal kanonýr Milan Havel.Zdroj: Daniel SeifertJenže z vedení se radoval Vintířov pouze několik minut, když si vstřelil vlastní branku, a začalo se od nuly. „Byla to taková nešťastná chvíle, střela by brankáře neohrozila. Každopádně jsme v té chvíli stále cítili, že jsme lepší, nezlomilo nás to a dále jsme byli aktivní,“ naráží na motivaci, kterou byl zisk podzimního půlmistra soutěže.

A vyplatilo se. Vintířov v závěru druhého poločasu podruhé gólově udeřil, tentokrát ztrestal chybu stopera Hroznětína, a opět v tom měl prsty Milan Havel.

„Milan byl opravdu efektivní a své sólo na brankáře horkokrevně proměnil. Možná to bylo tím, že jsem mu před zápasem namazal bolavá záda,“ směje se Šimek. Po změně stran však začal řádně zlobit i Hroznětín a obrana Vintířova se měla co otáčet.

„Po změně stran nás Hroznětín opravdu zatlačil a musím sportovně uznat, že byl lepším mužstvem. Měl snad patnáct rohů a my se nemohli nějak chytit,“ připomíná Šimek, že výhru nedostali na půdě Hroznětína zadarmo. „Měli jsme proměnit více gólových šancí v prvním poločase, a obraz zápasu by byl úplně jiný,“ přemítá nad zahozenými šancemi svého týmu.

I ve druhém dějství mohl Vintířov vše rozseknout, ale další samostatný únik v rozhodující branku nepřetavil. „Kdybychom toho brejku využili, asi by to byla pro tým Hroznětína hodně tvrdá tečka,“ zdůrazňuje vintířovský záložník. „Do konce zápasu soupeř bojoval, tlačil nás, ale naštěstí žádnou svou šanci neproměnil,“ oddychl si ještě v hlase Šimek. „Sportovně musím uznat, že druhý poločas byl Hroznětín lepším týmem, takže plichta by byla určitě spravedlivější. Tentokrát jsme to odbojovali a v tom budeme pokračovat i celé jaro. Ale jak říká náš trenér, už jsme se tento rok zachránili,“ říká s úsměvem Šimek.