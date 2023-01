„Všichni jsme byli zvědaví, jaká bude konfrontace s Tachovem, který je v plzeňském krajském přeboru na tom podobně, co se týká skóre i bodů, jako my,“ narážel na úvod ostrovský kapitán Vojta Machek na stoprocentní bilanci, která zdobí oba týmy po podzimní části v jejich soutěžích.

Začátek zápasu však byl z obou stran rozháraný. „Od začátku se hrál vyrovnaný fotbal v celkem slušném tempu a se spoustou chyb na obou stranách, což se dá ale očekávat, když oba týmy nedávno začaly přípravu,“ upozorňoval Machek na to, že v přípravě jsou stále na začátku.

Ostrov uspěl v Tachově. Pro nás to byla velmi zajímavá konfrontace, říká Dušek

I přesto to byl Ostrov, který dobře bránil a dokázal jít na tachovské umělce do vedení, na což však dokázali domácí ještě gólově odpovědět. Ale do konce poločasu si Ostrov vzal vedení zpět a po obrátce stran pak stvrdil svou výhru, která byla první v rámci zimní přípravy, dalšími dvěma zásahy.

„Byli jsme docela slušně organizovaní do defenzivy a nedovolili jsme Tachovu, aby si vytvořil nějaké vážnější šance. Naopak se nám podařilo využít několik chyb soupeře a vstřelili jsme branky,“ chválil si šéf ostrovské kabiny brankové radosti svého týmu, když k nim přispěl jednou trefou z přímého kopu.

„Jediné, co mě mrzí, je, že jsme nedokázali vyřešit spoustu dalších příležitostí,skóre mohlo být ještě příznivější pro nás,“ připomněl závěrem Machek další brankové příležitosti, které však zůstaly nevyužity.

Ostrov se poprvé během zimní přestávky představí svým fanouškům na tamní umělce ve svém třetím vystoupení, ve kterém bude hostit od 11.30 hodin výběr mariánskolázeňské Viktorie.