Oba týmy se ve svých soutěžích mohou pochlubit stoprocentní bilancí, a tak se čekala zajímavá bitva. „Pro nás to byla velmi zajímavá konfrontace,“ poukazoval na úvod hodnocení zápasu ostrovský záložník Jakub Dušek. První poločas přinesl vyrovnanou partii, ve které se oba týmy především oťukávaly. „My hráli dobře organizovaně, vycházeli jsme ze zajištěné obrany a soupeři hrozili z brejků,“ popisoval Dušek taktiku, kterou jim trenér Karel Tichota před zápasem naordinoval.

A vyplatilo se. Po brejkové situaci se dostal Ostrov do vedení. „Kuba Kostka zatáhl míč po lajně a následně ho poslal před bránu a pro mě už bylo zakončení snadné,“ řekl s úsměvem ke své první brance Dušek. Následně se radovali ze vstřelené branky také domácí, za které obstaral vyrovnání Milan Braun. „Pro nás to byl nešťastný gól, jelikož po střele zpoza vápna došlo k teči a na tu už náš gólman nedokázal zareagovat,“ přiblížil Dušek vyrovnávací trefu Tachova. Do konce první půle si však Ostrov vzal vedení zpět.

„I druhý gól padl po brejku, který domácí zastavili za cenu faulu před šestnáctkou, a následně se Vojta Machek parádně trefil,“ chválil si gólový počin svého kapitána Dušek. Po změně stran se Tachov snažil o vyrovnání, ale Ostrov mu udělil lekci z produktivity.

„Tachov byl sice více na balonu, ale my jsme prvotní tlak přežili a poté začali využívat brejky, když třetí i čtvrtý gól padly po hezkých akcích, kdy jsme dokázali využít přečíslení,“ podotkl Dušek k dalším brankám svého týmu, o které se podělili on a Milan Novotný. „Ještě je však před námi hodně práce,“ krotil závěrem euforii po výhře Dušek.

FK Tachov – FK Ostrov 1:4 (1:2). Branky: Braun Milan – Dušek Jakub 2, Machek Vojta, Novotný Milan. Ostrov: Sütto (46. Macura) - Janda (46. Toth), Nutsu (46. Sýkora), Řehák (46. Liška), Mestl - Šupík, Kiš (46. Hackl), Machek, Kostka, Dušek – Novotný.