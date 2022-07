PODÍVEJTE SE: První výhra pro Ostrov. Mladíci v dresu Baníku obdrželi kanára

A bylo se na co koukat, v sázce byla vítězná obří putovní číše, která vždy týmům dodá potřebnou motivaci. „Důležité bylo, že nám přálo i počasí, i když během turnaje sprchlo, tak to všichni přivítali,“ říká s úsměvem Míček.

Po odehrání turnaje hned tři týmy dosáhly na devítibodový zisk, o vítězi tak muselo rozhodnout skóre. To měl nejlepší Baník Pila, který nejenže vstřelil jedenáct branek, ale pouhé dvě inkasoval.

Na druhém místě skončil pořádající Ajax Kolová, který si taktéž na účet připsal jedenáct vstřelených branek, ale čtyřikrát inkasoval.

Zdroj: Daniel Seifert

Bronz pak připadl na účet svatavského Baníku, který shodně vstřelil i inkasoval čtyři branky. Na čtvrtém místě skončil Sokol Kolová, který uzmul jedno vítězství,a bez bodu zakončila turnaj Jiskra Aš, která musela během turnaje skousnout čtyři porážky.

„O vítězi se prakticky rozhodlo v předposledním utkání turnaje, ve kterém Pila vyhrála 3:0 nad Ajaxem Kolová,“ narážel Míček na výhru Piláků 3:0, která sebrala pořádajícímu týmu šanci na prvenství v turnaji. V rámci slavnostního vyhlášení pak byly uděleny dvě individuální ceny.

„Cenu pro nejlepšího střelce turnaje si odnesl za pět vstřelených branek Tomáš Bílý z Ajaxu Kolová a nejlepším brankářem byl vyhlášen Přemysl Štrébl z Baníku Pila,“ prozradil držitele individuálních ocenění Míček.

„Chtěli bychom poděkovat všem týmům za předvedené výkony, rozhodčím a všem, co se nějakým způsobem podíleli na turnaji, a také obci Kolová a sponzorům, bez jejichž podpory by to nešlo,“ vzkazoval závěrem poděkování šéf turnaje.

Výsledkový servis:

Baník Pila – Ajax Kolová 3:0, Jiskra Aš 3:0, Sokol Kolová 5:1, Baník Svatava 0:1; Aajx Kolová – Baník Svatava 3:0, Jiskra Aš 3:1, Sokol Kolová 5:0; Baník Svatava – Jiskra Aš 1:0, Sokol Kolová 2:1; Sokol Kolová – Jiskra Aš 3:1.

Konečné pořadí 76. ročníku Anenského turnaje: 1. TJ Baník Pila, 2. FK Ajax Kolová, 3. TJ Baník Svatava, 4. Sokol Kolová, 5. TJ Jiskra Aš.