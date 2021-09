Cennou výhru urval před svými fanoušky Hroznětín, kterému se postavilo do cesty Nové Sedlo, které si nakonec odvezlo dvoubrankovou porážku. Ani šestý pokus nebyl úspěšný pro Toužim, která sice dokázala s Františkovými Lázněmi smazat dvoubrankové manko, ale hosté v 90. minutě rozhodli o své výhře.

Třetí podzimní vítězství si mohli vychutnat mladíci v trikotu rezervy karlovarské Slavie, kteří uspěli na půdě Lomnice, kde vstřelili tři branky. Překvapivé zaváhání si připsal na účet Nejdek, který neuspěl na půdě karlovarské Lokomotivy, kde musel skousnout prohru o dvě branky. Pro hráče Lokomotivy to byla premiérová domácí výhra v novém ročníku.

Bodový půst skončil pro fotbalisty chebského FC. Ti si dojeli pro premiérové body do Žlutic, kde tamní jedenáctku porazili tříbrankovým rozdílem. Naopak stoprocentní bilanci si udrželi fotbalisté Chodova, kteří tentokrát udolali na svém hřišti v rámci derby Novou Roli, kterou porazili rozdílem dvou branek.

To se zrodilo v sokolovském derby, ve kterém se proti sobě postavily Vintířov a Královské Poříčí. Hráči Vintířova svého soupeře dokonale uzemnili, když mu nasázeli překvapivě pět branek.

