„Za výhru jsme samozřejmě moc rádi,“ smál se po vítězství 6:2 na půdě Merklína Tomáš Dočkal. „Do zápasu jsme vstoupili aktivně, soupeře jsme přehrávali. První naše velká šance přišla brzy, když jsem si naběhl na krásný centr ze strany, ale bohužel jsem trefil jen břevno,“ připomíná první gólovou šanci svého týmu.

„Bohužel se potvrdilo nedáš dostaneš a vzápětí měli domácí rychlý protiútok ze strany a centrovaný míč si srazil Tomáš Procházka do vlastní sítě,“ podotkl k průběhu prvního poločasu Dočkal, který tým přivedl na hřiště s kapitánskou páskou.

Kraslice však nesložily zbraně a do soupeře bušily, co to šlo, z čehož vytěžily tři branky, když dvě z nich, které byly jako přes kopírák, si připsal na účet právě Dočkal.

„I přes inkasovanou branku jsme byli i nadále aktivnějším týmem a vytvářeli jsme si další šance. Náš první gól jsme dali při odkopu domácího gólmana. Jakub Kurtin vyhrál souboj a poslal mě na kasu proti gólmanovi, kterého jsem přehodil. Druhý gól byl podobný, zase osa Kuba, já, a obstřelil jsem gólmana,“ culí se při popisování svých zásahů.

„Domácí měli taky své šance, kdy nás podržel náš gólman. Do poločasu jsme vsítili ještě jeden gól po krásné týmové akci,“ chválil si třetí trefu v brance Merklína.

I po změně stran Kraslice těžily z gólového apetitu, když soupeři vstřelily další tři branky. „Do druhého poločasu jsme chtěli přidat, zlepšit hru, že to určitě nebylo dobré. Což se nám i chvilkami dařilo. Domácí taky nezačali špatně, no bohužel pro ně mě kluci vyslali znovu samotného na gólmana, a bylo to 4:1,“ poukazuje Dočkal.

Poté dokázali domácí snížit na 2:4. „Naštěstí domácím dle mého došly síly a zápas jsme potom v klidu dohráli a kluci přidali ještě dvě branky. Co se týká hattricku, tak nevím, jestli po mně kluci něco budou chtít do kasy, doufám, že ne,“ přeje si Dočkal. „Za výhru jsme rádi, navíc když se našemu gólmanovi narodila dvojčata,“ dodává Dočkal.