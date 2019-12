Ano, přesně tak. V uplynulé sezoně krajského přeboru zažilo Královské Poříčí podzimní propadák, když dosáhlo pouze na šest bodů a bylo hlavním aspirantem na sestup. Jenže během přestávky se chopil kormidla u týmu trenér Štěpán Dubaj (na snímku), který se svým týmem dokázal zázrak, když po zpackaném podzimu udržel tým mezi krajskou elitou a bylo z toho senzační deváté místo. A aby toho nebylo málo. Další husarský kousek se povedl výběru Poříčí v podzimní části nového ročníku, ve které dosáhl až na vrchol, tedy na první místo.

Už uplynulé jaro bylo ve vašem podání zázrakem, když jste se v beznadějné pozici dokázali zachránit. Jak byste hodnotil s odstupem času nevídaný počin?

Když se na to podívám teď s odstupem času, musím přiznat, že jsme asi opravdu dokázali malý zázrak, který byl však podmíněn obrovskou pílí celého mužstva a samozřejmě i kouskem štěstí, kterému se ovšem musí jít naproti. Už jsem to jednou zmiňoval a řeknu to znovu, byla to prostě parádní půlsezona, ale teď je třeba dívat se dopředu.

Skvělou formu jste si však přenesli i do podzimní části nové sezony, když jste dokráčeli až na vrchol…

Bylo to nesmírně těžké a postupem času čím dál těžší. Každý tým se na nás připravoval a hrál na hranici svých možností, neměl co ztratit, pouze překvapit. Takže jsme plno zápasů rozhodli ve svůj prospěch až v úplném závěru utkání. Což samozřejmě zvyšovalo naše sebevědomí a herní pohodu, kterou jsme si přenesli z předchozí sezony. Musím ale přiznat, že posledních pár kol už to nebylo ono a tyto zápasy jsme urvali silou vůle a bojovností.

V čem jste tedy v první polovině soutěže měli navrch a naopak, na čem budete muset zapracovat?

Těžko odpovědět, myslím si, že hlavní příčinou našich úspěchů je dobrá kondice, na které pracujeme po celou sezonu. Kluci to mohou zcela jistě potvrdit (smích). Na druhou stranu musím říci, že máme opravdu dobrý a fotbalově vyspělý tým, který patří právem do prvních pater tabulky. Velké změny v herním projevu nechystáme, chceme pořád předvádět pohledný, rychlý, tvrdý a nátlakový fotbal jako doteď, to je náš cíl.

Podzim byl ve vašem podání opravdu v superlativech, když jste inkasovali nejméně branek, v domácím prostředí jste neztratili ani bod a můžete se pochlubit třetím nejlepším útokem…

To vyplývá z našeho stylu, momentálně máme mančaft na to, abychom soupeře dokázali zatlačit, donutit ho k chybám, které umíme trestat, a zároveň nenechat soupeře zbytečně ohrožovat naši bránu. To je však strašně pomíjivé, ale teď si to všichni užíváme.

Kdo byl tedy podle vás nejlepším hráčem podzimu v trikotu Královského Poříčí?

Každý jeden z týmu brankářem počínaje přináší svůj díl zásluhy, jestli ale musím jmenovat, tak bych vyzvedl zkušenost v podobě starých harcovníků, jako je Jirka Drobný, Tomáš Kričfaluši či Marek Kratochvíl, které doplňují skvělí mladí hráči, jako jsou Vláďa Číž, David Dudešek nebo Pavel Bureš, ke kterým se přidá parta bojovníků, jako je Jura Rozsíval, Pavel Peterka nebo Radek Soták, a takhle mohu jmenovat vlastně úplně všechny, kteří se do týmu zapojili.

Před sebou máte zimní přípravu, jak bude náročná vzhledem k první příčce a jakou bude mít náplň?

Já osobně se na zimní přípravu strašně těším (smích), hráči ale myslím už tolik ne. Ti, co se mnou zažili minulou zimní přípravu, tak nějak vědí, co je čeká, a ti, co ne, už něco slyšeli a tuší, že je čeká opravdu velká dřina. Takže zima bude fakt náročná, kondici, kterou ale díky tomu získáme, věřím, že přetavíme v dobré výsledky a navážeme na povedený podzim. Vrchol zimní přípravy se odehraje na Šumavě pod Javorníkem a máme domluveno několik kvalitních soupeřů na přátelská utkání.

Ohlédnete se během zimní přestávky po případných posilách?

Kádr máme dobrý, plný nadějných hráčů. V kraji pak máme čtyři týmy v divizi, myslím si, že není moc kam sahat.

S jakým cílem budete vstupovat do jarní poloviny krajského přeboru?

Můj cíl je jasný, předvádět pořád „koukací“ fotbal, na který budou lidi rádi chodit, to chci já, to mě baví, to mi chutná. Navíc kluci chtějí soutěž vyhrát, mají to ve svých rukou a já se jim v tom budu snažit pomoct, jak nejlíp to umím.