Novou sezonu fotbalového krajského přeboru mužů odstartoval páteční duel na chebské Hilárii, kde se představily Žlutice. Dvě stovky diváků se branky během devadesáti minut nedočkaly, a tak musely o vítězi rozhodnout pokutové kopy, v těch byli nakonec úspěšnější domácí.

V pátek byl na programu ještě jeden zápas. Na umělé trávě v Drahovicích vyzvala rezerva karlovarské Slavie Baník Union Nové Sedlo. A se zlou se potázala. Hosté šli do vedení ve 12. minutě zásluhou Fabera, a aby toho nebylo málo, na odchod do šaten „Sedláci“ domácím přibalili ještě jednu branku z kopaček stejného hráče.

Ani po přestávce to nebylo jiné. V 62. minutě zvýšil Šebl na rozdíl tří branek, po něm zkompletoval Faber hattrick a slávisté již stačili pouze zkorigovat Gruberem.

V sobotu dopoledne přivítala Lokomotiva Karlovy Vary chodovský Spartak. A i tady se našel třígólový střelec, hostující Martin Vachník. Ve 31. minutě otevřel skóre, krátce po přestávce přidal druhý gól a v 79. se trefil potřetí. Domácí stihli pouze snížit na 1:2. Nutno podotknout, že Lokáda dohrávala v devíti. Ve 49. minutě putoval ze hřiště Patrik Bílý, v 75. minutě ho následoval Roman Kolář po druhé žluté.

Dvě stě padesát diváků zavítalo v Lomnici na zápas s Nejdkem, a pokud přáli domácím, mohli být v úvodu spokojeni. Hned v 1. minutě skóroval Čaban a v 11. minutě ukázal, „jak na věc“, hrající trenér Marián Václavík. Pořádný start do podzimu! Po prvním poločase odcházeli tedy domácí do kabin s dvoubrankovým vedením, jenže pak se lomnický stroj zasekl. Hned po přestávce snížil Vaník, v 50. minutě srovnal a v 64. minutě uštědřil Lomnici další gólový políček Schlosser. Na odpověď se již domácí nezmohli a museli se smířit s porážkou 2:3.

Utkání kola se hrálo ve Františkových Lázních, kam dorazilo Královské Poříčí. A svěřenci Štěpána Dubaje ukázali, že jsou na novou sezonu dobře připraveni. V prvním poločase si po gólech Nguyena, Ungera a Rozsívala vytvořili tříbrankový náskok. A ani ve druhé půli nehodlali nic slevit. Na 0:4 upravil Domin. Poté sice „kohouti“ snížili dvěma góly Eisenreicha, ale odpověď přišla rychle z kopaček Pavla Peterky. Kosmeticky ještě Františkovy Lázně stačily výsledek upravit Hiblerem, po vyloučení domácího Hellera v 80. minutě bylo ale rozhodnuto, že tři body poputují do Královského Poříčí.

Návrat do krajského přeboru se vydařil nováčkovi z Vintířova. Baníku zajistil poločasové vedení symbolicky Roman Prokop, ve 21. minutě se trefil z pokutového kopu. Po přestávce se Nové Roli zamýšlený zvrat nepodařil. Hned v 51. minutě zvýšil vintířovský náskok Michal Bečvář a čtyři minuty před koncem obstaral vítěznou pojistku Plesník.

Pořádná divočina byla k vidění v Hroznětíně, kam přijela Toužim. Domácí vyhráli první poločas po proměněné penaltě Vodrážky. Hosté po přestávce vyrovnali, také z penalty, navíc domácí přišli o vyloučeného Luláka. I v oslabení ale krátce před koncem, v 81. minutě, znovu Hroznětínští udeřili, Hořtem – 2:1. Ale to byl teprve začátek velkého dramatu. V 85. minutě proměnil toužimský Hotěk i druhou penaltu, poté šel ven další domácí hráč, tentokrát Klas, a dvojnásobnou „přesilovku“ hosté dokázali také využít. V 72. minutě je poslal do vedení Nováček a v 89. upravil na konečných 2:4 Marek.

Výsledky

FC Cheb – Žlutice 0:0 (0:0) Pen: 3:2. Diváci: 200.

Slavia K.Vary B – Baník Union Nové Sedlo 1:4 (0:2). Branky: 87. Gruber Michal – 12. Faber Robert, 45. Faber Robert, 62. Šebl Patrik, 85. Faber Robert Diváci: 80.

TJ Lokomotiva Karlovy Vary – Spartak Chodov 1:3 (0:1). Branky: 54. Tulák Jindřich – 31. Vachník Martin, 50. Vachník Martin, 79. Vachník Martin. Diváci: 110.

TJ Lomnice – FK Nejdek 2:3 (2:0). Branky: 1. Čaban Michal, 11. Václavík Marian – 47. Vaník Tomáš, 50. Vaník Tomáš, 64. Schlosser Jiří. Diváci: 250.

FC Františkovy Lázně – TJ Baník Královské Poříčí 3:5 (0:3). Branky: 54. Eisenreich Jindřich, 65. Eisenreich Jindřich, 72. Hibler Lukáš – 5. Nguyen Samuel, 21. Unger Daniel, 42. Rozsíval Jiří, 53. Domin Roman, 67. Peterka Pavel. Diváci: 80.

Fotbalový klub Nová Role – TJ Baník Vintířov 0:3 (0:1). Branky: 21. Prokop Roman (pen.), 51. Bečvář Michal, 86. Plesník Jan. Diváci: 160.

TJ Olympie Hroznětín – SK Toužim 2:4 (1:0). Branky: 22. Vodrážka Jakub (pen.), 81. Hořt Lukáš – 54. Hotěk Miloslav (pen.), 85. Hotěk Miloslav (pen.), 72. Nováček Vojtěch, 89. Marek Lukáš. Diváci: 150.