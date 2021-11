Václav Koloušek

Narodil se 13. dubna 1976 v Mladé Boleslavi.

Kariéra: M. Boleslav, Dukla Praha, Salernitana Calcio, Fermana Calcio, Sparta Praha, Liberec, Slavia Praha, Marila Příbram, Wackel Tirol, Magna Wiener Neustadt, Zbrojovka Brno, Jihlava, SV Weitra, Humpolec, Bischofstetten.

Úspěchy: starty v reprezentaci, v italské a rakouské nejvyšší soutěži, mistr ligy se Spartou a Libercem.

Zajímavost: V květnu 2004 onemocněl akutní leukémií, ovšem už v listopadu 2004 boj se zákeřnou nemocí vyhrál.

Nováček krajské I. A třídy TJ Karlovy Vary -Dvory se již před startem podzimní části postaral o velké pozdvižení, když do svých služeb získal fotbalovou legendu Ladislava Vízka, pod jehož taktovkou dokráčely Dvory v podzimní části ke druhému místu.

Další majstrštyk se povedl vedení dvorského klubu v uplynulých dnech, kdy se dohodlo na angažmá bývalého ligového hráče a reprezentanta Václava Kolouška.

„Měli jsme ho vyhlédnutého již v létě, ale byl vázán v klubu v Rakousku,“ připomíná za dvorský klub Martin Matějček, že o služby šikovného středopolaře měli ve Dvorech velký zájem.

„Když jsme nyní dostali indicie, že tam bude končit, neváhali jsme,“ upozorňuje Matějček. Fanoušci se tak mají na co těšit. Jelikož Koloušek hrál italskou Serii A, se Spartou a s Libercem slavil mistrovský titul, hrával i v dresu Slavie a Českou republiku reprezentoval pod legendárním Karlem Brücknerem a zraje jako víno, čím starší, tím lepší.

„Václav je pan fotbalista. Jsme moc rádi, že se nám to podařilo,“ pochvaloval si příchod pětačtyřicetiletého zkušeného hráče na západ Čech.

To však není ze strany Dvorů vše. „Jednáme ještě s dalšími hráči, ale jména prozatím nebudeme prozrazovat,“ naráží Matějček na další možné novice, kteří se mohou objevit v dresu Dvorů.

Václav Koloušek se v jarní části I. A třídy představí v barvách nováčka soutěže TJ Karlovy Vary – Dvory.Zdroj: DeníkPo příchodu Ladislava Vízka do města minerálních pramenů, kterého doplnil v realizačním týmu jeho bratr Milan, se skloňovaly Dvory napříč tuzemskou fotbalovou scénou ve všech pádech, teď se bude situace opakovat. „Jde nám hlavně o reprezentaci Karlovarského kraje,“ zdůrazňuje Matějček a pokračuje: „Nic podobného zde nebylo.“

Matějček společně se Šimků a Havlem, kteří dvorskému klubu vdechli život, tak čeká velmi zajímavé jaro, ve kterém bude v sázce postup do krajského přeboru.

„U nás v týmu si na žádné funkce nepotrpíme, já, Jarda Šimků i Lukáš Havel do toho dáváme stejný díl srdce a to je to podstatné,“ připomíná Matějček, že ve Dvorech na funkce nesází a táhnou za jeden provaz. „Co se týče soutěže, tak pokud bychom postoupili, byl by to velký úspěch,“ dodává závěrem Matějček.