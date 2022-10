„Když jsem šel do Lokte, byl jsem v Novém Sedle domluvený, že to bude na půl roku, abych mu pomohl se zachránit,“ říká Faber. Jak bylo řečeno, to se povedlo, a tak se navrátil zpět do Nového Sedla. „Hlavním důvodem, proč jsem se vrátil, bylo, že tam funguji jako hlavní trenér starší přípravky,“ prozradil, proč se během letní přestávky vracel zpět do známého prostředí.

Sazba je jasná, basa, říká k hattricku v derby Pleva

„Navíc tím jsem mohl skloubit všechny tréninky, tak abych měl čas věnovat se dětem a i svým tréninkům,“ vysvětloval Faber. Nové Sedlo se drží prozatím po sedmém kole na pátém místě, když má na kontě jedenáct bodů. „Od návratu jsem očekával, že budeme hrát dobrý fotbal a budeme se držet v horní polovině tabulky,“ připomněl své očekávání od návratu. „Bohužel jsem nemohl hrát první čtyři zápasy, kdy jsem ještě byl v trestu, ale teď se o to víc snažím týmu pomoct,“ upozorňoval novosedelský útočník.

OBRAZEM: Ostrov čepoval v Citicích desítku, Poříčí smetlo Novou Roli

A to se mu v posledních zápasech daří. Naposledy v Toužimi skolil snahu místní jedenáctky hattrickem, kterým přispěl k hodně cenné výhře 4:1. „Teď to tam napadalo,“ chválil si gólový počin. „Pro nás důležité tři body, ale musím říct, že to byl super týmový výkon. Řekli jsme si, jak to budeme hrát, každý dodržel, co měl, a byla z toho výhra,“ poukazoval. „Za hattrick něco určitě budu muset dát, ale musím počkat, až mi to pokladník spočítá,“ dodal závěrem s úsměvem.