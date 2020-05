Poříčí sice zakončilo sezonu na prvním místě, ale přišlo o jarní polovinu, ve které mohli svěřenci trenéra Štěpána Dubaje potvrdit právě dobré výkony z podzimní části. Nejen o tom jsme si s trenérem Královského Poříčí povídali.

Jak s odstupem času vnímáte předčasné ukončení sezony?

Co k tomu říct, bohužel jsme nedostali šanci potvrdit výborné výkony z podzimu, ale myslím, že je to tak správně. Fotbal se bude hrát pořád, dříve nebo později. Pro nás je to teď o to větší výzva. Dokázat to znovu však bude strašně těžké, ale už se na to všichni těšíme.

Bylo tedy na programu zklamání?

Zklamání ani ne, půlmistra nám nikdo už nevezme, ale samozřejmě to nemá tu správnou příchuť. Spíše mě mrzí, že se nemůže hrát to, co nás baví a teď to nemůžeme dělat.

Vraťme se ještě k cílům, které jste měli před startem jarní poloviny, jež se nakonec neodehrála, jak tuto situaci vnímali hráči?

Já nevím, co se odehrávalo klukům v hlavách, ale jasně že probíhaly diskuse o tom, jak celá ta dřina, kterou absolvovali, přišla vniveč, bohužel se nedá ale nic dělat. Situace je, jaká je, a zdraví nás všech je teď na prvním místě. Za mě byla tato opatření naprosto v pořádku. Teď už se snad blýská na lepší časy a všichni věříme, že podzim začne normálně a vrátíme se zase do zažitých kolejí.

Po vyhlášení nouzového stavu přišly na program individuální tréninky, jak to probíhalo u vás?

Asi jako ve většině amatérských klubů. Ze začátku, plno elánu, ale skutek utek', jen pár kluků něco dělalo, ale asi to nebyl žádný zázrak. Teď když se to pomalu vrací k normálu, tak začneme zase pomalu makat a připravovat se na následující sezónu. Věřím, že kluci chtějí dokázat svou kvalitu a podle toho k tomu každý bude přistupovat.

Jak jste komunikoval s hráči?

Na dálku, ještě že existují ty skupinový chaty (smích).

Postupně se opatření rozvolňují, od pondělí 11. května můžete opět trénovat, jak jste na to připraveni a jaký budete mít harmonogram?

Konečně! Já osobně se už strašně těším, pro mě osobně bylo těžké zvykat si na jiný režim. Člověk to dělá celý život a najednou nebylo nic. Teď už ale můžeme začít zase trénovat, takže najedeme ve stejném stylu jako před karanténou, to jest dvakrát týdně trénink a do toho nějaké ty přáteláky.

Bude těžké hráče opět naladit na tréninkový dril?

Toho se trochu bojím, člověk si na pohodu strašně rychle zvyká. Snad se s tím kluci sami v sobě poperou a rychle se vrátíme zpátky do časů před koronou. Je to na každém z nich, jak se k tomu postaví. Nutit nikoho nemohu, ale doufám, že to bude v pohodě a že se kluci už taky těší.

Prakticky ze zimní přípravy naskočíte do té letní, bude se tedy lišit, nebo se ponese opět v zimním náročném módu?

Bude potřeba nastartovat zase fyzickou kondici, která je teď na bodě nula, takže určitě kluky nečeká nic lehkého. „Zima“ se v létě napodobit nedá, ale mákneme si, to je jisté.

Od 25. května pak budete moci odehrát i přípravná utkání, plánujete některá?

Jasně že plánujeme, bez zápasů to není ono. Budu se snažit najít kvalitní soupeře, aby nás pořádně prověřili. Uvidíme, co se podaří domluvit a sehnat.

Jak vnímáte situaci, že hráči budou moci být bez roušek, zatímco trenér a realizační tým je budou muset mít?

Tím se zatím nějak nezatěžuji. Když to bude potřeba, budu klidně v roušce. Já to nějak udýchám a budu si muset nechat udělat dírku na píšťalku (smích).

Bude pro klub, tým i hráče těžké dodržovat zejména hygienická opatření, co se týče dezinfekce, dále když budou uzavřeny šatny, sprchy?

Myslím, že to není nějak velký problém, dokud to nepůjde, budeme chodit už převlečení. Co se týká hygienických opatření, budeme připraveni. Máme velkou podporu na obci a ve vedení klubu, takže myslím, že bude všeho dostatek a budeme schopni vše zajistit, tak jak má být. Pevně věřím, že se ale tato opatření budou pomalu uvolňovat a vše se pomalu vrátí k normálu…