Ale tentokrát to nebylo jednoduché vítězství, což potvrdil i ostrovský kouč. „Před zápasem jsme hráče upozorňovali, že nám domácí určitě nedají nic zadarmo, a to se také potvrdilo,“ upozorňoval Dvořák, na co své svěřence před zápasem upozorňoval.

„Náš začátek byl i přesto trochu vlažnější, ale kluci se včas probudili a začali trestat chyby domácích,“ narážel Dvořák na gólové radosti, o které se podělili v prvním poločase Lukáš Slavík a Jaroslav Zedníček.

„Ke dvěma gólům z prvního poločasu jsme mohli ještě klidně pár přidat, ale chyběl nám klid v zakončení,“ podotkl ostrovský trenér k dalším šancím, které však zůstaly nevyužity.„Musím také zmínit výkon domácího gólmana, který předvedl pár parádních zákroků,“ netradičně chválil hráče soupeře.

Po změně stran navrátil celek Chyše do zápasu kapitán Josef Velek, který zúročil pokutový kop. „Po naší chybě v rozehrávce jsme faulovali ve vlastním pokutovém území a nařízenou penaltu domácí proměnili,“ přiblížil Dvořák.

O dvě minuty později však navrátil dvoubrankové vedení Ostrovu parádní trefou Jakub Toth. „My jsme na inkasovanou branku odpověděli tím nejlepším způsobem, když vzápětí se z přímého kopu krásně trefil Kuba Toth,“ chválil si Dvořák třetí trefu v brance Chyše, která definitivně zlomila snahu domácích. „Poté už jsme hru kontrolovali a utkání dovedli do vítězného konce,“ řekl závěrem Dvořák.