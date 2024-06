/OSOBNOST DENÍKU/ Na hřišti ho jen těžko přehlédnete. Urostlý chasník v podání Tomáše Šilhána, útočník rezervy mariánskolázeňské Viktorie, totiž opět naplnil své gólové předpoklady. Hráč s nálepkou obávaného kanonýra, nechal o víkendu vzpomenout na své zlaté časy, kdy čtyřmi zásahy napomohl viktoriánům k povinné výhře 5:0 na půdě Citic, tedy posledního celku krajského přeboru mužů. Po návratu ze zahraničí tak opět gólově pookřál, nejen o tom, jsme si hráčem Viktorie povídali.

Tomáš Šilhán (vpravo) o víkendu srazil čtyřmi zásahy Citice. | Foto: FC Viktoria Mariánské Lázně

Tomáši, vy jste před jarní částí posílil rezervu Viktorie, můžete přiblížit, proč jste se rozhodl k návratu?

Už v průběhu podzimu jsem si říkal, že je na čase se z Německa vrátit zpět domů do Mariánek, kde mám spoustu kamarádů a úžasnou partu v kabině.

Měl jste tedy přehled, jak si béčko Viktorie z pozice nováčka v soutěži vede?

Jasně! Kluky jsem sledoval, když jsem měl volno, jel jsem se podívat na každý zápas. Když jsem nestíhal, tak jsme to po zápase s kluky rozebírali do ranních hodin u nás v Pilsner Urquell baru (smích).

Vy jste patřil vždy k postrachům obranných valů soupeřů, což jste potvrdil i o víkendu, když jste přispěl čtyřmi zásahy k výhře 5:0 nad Citicemi…

Nevím úplně jestli k postrachům (úsměv), ale každopádně, kdyby to tam takhle padalo furt, tak bych se vůbec nezlobil. Musím poděkovat a pochválit Filipa Floriána, protože ten mi na tři góly nahrál úplně do kuchyně. Poslední gól padl po skrumáži v soupeřově vápně, kde propadl míč a já prostřelil brankáře.

OBRAZEM: Viktoriáni ovládli chebské derby, Kadaň i Ostrov slavily vysokou výhru

Vzpomenete si, kdy jste naposledy v jednom duelu nastřílel čtyři branky?

Čtyři snad někdy v žácích, tedy jestli vůbec.

Velkou radost z toho asi měl nejvíce pokladník týmu?

Náš pokladník je naštěstí na pracovní cestě v Rumunsku, tak doufám, že tam ještě nějakou chvilku vydrží (smích).

Váš tým se drží na páté příčce, což není na nováčka soutěže vůbec špatné, souhlasíte?

Podzim byl rozehraný pro kluky lépe, jaro nám trošku vázlo. Potkalo nás hodně zranění, doplňují nás kluci z dorostu, pro které to je těžké, ale zároveň velká zkušenost. Snažíme se jim pomáhat, aby co nejlépe zapadli do toho dospělého fotbalu, zvládají to skvěle.

Do konce soutěže zbývají dvě kola, s jakým cílem do nich půjdete?

Do každého zápasu chodíme vyhrát.Vrátila se nám opora z obrany Péťa Šácha a David Šlajs, to už bylo v Citicích hodně znát, tak doufám, že z posledních dvou kol budeme mít šest bodů.

Jako první přijde na řadu Poříčí, které na vás ztrácí v tabulce tři body, co tedy bude důležité, aby jste uspěli?

Hrát zodpovědně a plnit pokyny trenérů, pak můžeme uspět.