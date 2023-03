/FOTBAL/ Má za sebou štaci v ČFL i divizi. Nakonec zakotvil v Ostrově, kterému napomáhá z krajského přeboru zpět mezi divizní smetánku. Navíc se vytáhlý a urostlý útočník Milan Novotný během první části krajského přeboru vyšvihl do čela tabulky kanonýrů, když konta soupeřů zatížil hned dvaceti kousky.

TOP kanonýři Karlovarského kraje. | Foto: Daniel Seifert

Miloslav Hotěk (SK Toužim) - druhý nejlepší střelec Krajského přeboru

Druhým nejlepším střelcem krajského přeboru přeboru je toužimský útočný hrot Miloslav Hotěk, který i v osmatřiceti letech šlape na paty podstatně mladším kolegům. „Spokojený musím být, osmnáct gólů je asi dost i na mě,“ říká s úsměvem. „Na druhou stranu jsem toho taky dost spálil, ale celkově to hodnotím velice dobře,“ chválil si svou střeleckou mušku. „Za to bych chtěl poděkovat spoluhráčům a všem kolem mě, bez těchto lidí bych nic nesvedl,“ má jasno toužimský patriot. A s jakými cíli půjde do jarní části? „Já si osobní cíle už nějaké roky nedávám, nechám to osudu, jak se bude dařit. Hlavně ať se daří mužstvu,“ přeje si.

TOP kanonýři Karlovarského kraje.Zdroj: Daniel Seifert

„V jarní části chci týmu co nejvíce pomoci a porvat se o co nejlepší umístění,“ prozradil Havel, s čím půjde do jarní části sezony. „Myslím si, že dvacet gólů je slušný počet,“ říká s odstupem času a úsměvem Novotný. Ale na jeho kontě jich mohlo být ještě více. „Určitě, šancí bylo hodně,“ přiznává, že ne vždy se mu střelecky dařilo.

„Řekl bych, že jsem tak na padesátiprocentní úspěšnosti,“ upozorňoval Novotný, že soupeře během první části přeboru ještě šetřil. „To budu chtít ve druhé části sezony zlepšit a přidat co nejvíce gólů,“ narážel na svůj gólový apetit, který bude chtít zúročit i ve druhé polovině soutěže. Ale jaro nebude jen o jeho brankách, ale především o naplnění ostrovské vize, kterou je vytoužený návrat do divize.

„První část soutěže jsme zvládli skvěle. Chtěli bychom v tom pokračovat i na jaře. Rozhodovat bude naše kvalita, kterou jsme dokázali zvládnout i zápasy, ve kterých se nám úplně nedařilo,“ říká k síle týmu, kterou se prezentoval během podzimní části, po níž obsadil první příčku.

Do jarní části si Ostrov ponese tříbodový polštář před druhými Dvory, které jsou prakticky jediným týmem, který může Ostrov v jeho cestě do divize ohrozit. Spoléhat tak bude výběr ostrovského kouč Karla Tichoty i na gólový přísun svého nejlepšího kanonýra.

„Budu chtít určitě přidat další branky, které se ode mne, jakožto útočníka, očekávají,“ připomněl svou úlohu, kterou bude plnit i v jarní části soutěže. „Cíl? Zpět do divize, kam patříme,“ přeje si po roční přestávce návrat o patro výš.

Milan Havel (TJ Baník Vintířov) - vítěz loňské sezony tabulky kanonýrů

V letošní sezoně nejvyšší krajské soutěže jde útočník vintířovského Baníku Milan Havel za obhajobou, když v minulém ročníku s šestadvaceti brankami ovládl tabulku střelců. V jarní části si připsal svalnatý útočný hrot na účet dvanáct branek. „Samozřejmě jsem rád za každou vstřelenou branku, kterou jsem dal,“ neskrýval radost nad podzimním gólovým počinem. „Kdybych si ale mohl vybrat, tak bych je raději vyměnil za body, které jsme během podzimu ztratili,“ narážel na ne příliš povedený podzim v podání jeho klubu.