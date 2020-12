„Později jsem si vyzkoušel i Německo a posléze se navrátil zpět do Nové Role,“ vzpomíná na další štaci ve své kariéře Michael Karlík, který v současné době šéfuje s kapitánskou páskou na ruce novorolské kabině. On a jeho spoluhráči teď kvůli koronaviru a přísným opatřením vlády ČR nesmí hrát a společně trénovat. Deník tak využil delší nucené pauzy a zeptal se zkušeného borce na novorolské spoluhráče či realizační tým.

Jací jsou v jeho očích?

David Poláček: Mladší z brankářů, to by asi byla kapitola sama pro sebe. Pamatuji si, když sotva chytil autobus do školy (smích). Dneska je to docela slušný gólman, hodně se zlepšil. Někdy to zahraje trošku na Kariuse, ale většinou předvádí dobré výkony, na hřišti občas až moc remcá.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Jan Latislav: Fakt dobrý gólman, skoro jako jeho vzor Pavlenka. Je to asi nejvíc nervózní hráč, se kterým jsem kdy hrál. Výborný na lajně a top čistič nebezpečných situací. Jediné, co bych mu vyčetl, je asi jeho taška na fotbal (smích), nosí klasiku Globus tašku. Někdy je až moc sebekritický, což na hřišti dává dost hlasitě najevo.

Dominik Hegenbart: Mladší hráč, ale velký kliďas. Asi největší flegmatik z našeho týmu, vždycky si odkope to svoje. Dokáže soupeři znepříjemnit celý zápas. Zatím největší chvilku slávy ve fotbalové kariéře si prožil ve Žluticích, tam po jednom zákroku přišel o zuby (úsměv).

Petr Florián: Nejhodnější kluk, kterého jsem ve fotbale poznal. Je schopný přiznat i to, co neudělal. Po narození prcka a vleklých zraněních přehodnotil své priority. Pořád je však platným hráčem áčka. Pokud je zdravý, nevynechá trénink.

Tomáš Kvapil: Mladej starej. Když jsme postupovali, tak se mu už moc nechtělo. Teď je ale rád, že si ještě kraj zahrál. Kvápa je taková motorová myška, kterou zastaví jenom problémy s tříslem.

Daniel Hájek: Naše bebíčko. Když není zrovna otrávený, tak hraje výborně a dokáže být nejlepší na place. Do práce vstává v půl čtvrtý, a přesto je na každým tréninku, klobouk dolů. Teď jak se začal otužovat, tak nám trošku technicky zamrzl, ale to do jara dožene.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Martin Černý: Černoch… Jakmile si před výkonem nedá zelenou, tak je marný. Je to asi největší brousek týmu. Nikomu nic nedá zadarmo. Občas při jeho zákrocích trneme všichni hrůzou. Co se týče hry, má výbornou hru hlavou, jen škoda těch levých nohou.

Daniel Vondra: Peter Crouch v obraně. Vysoký, hubený, a ještě k tomu rychlý. Na to, že s fotbalem začal před třemi lety, tak dobrý. Žádný technik, ale oběhá toho za dva. Největším jeho úspěchem je ulovení servírky v klubovně.

Petr Čečák: Přišel k nám z Perninku. Mládeží si prošel v Sokolově, takže základy má. Výborný fotbalista, a ještě lepší kluk. Na hřišti nechá všechno. Vybojuje spoustu balónů, a ještě je přesně rozdá. To já nikdy neuměl (smích). Snad se mu u nás líbí a nikam nám neuteče.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

David Heřman: Sice vypadá, že v posilovně i spí, ale přesto je to nejmladší člen áčka. Pamatuji si ho jako malého kluka, který byl rád, že dovede vést míč u nohy. Dneska se hodně zlepšil a pořád fotbalově roste, v budoucnu může být velmi platným hráčem. Jen přenést věci z tréninku do zápasu.

Dušan Sliško: S Leošem Vítkem přišel z Nového Sedla. Ze začátku měl trošku problémy s docházkou. Sám nejspíš nevěděl, co chce. Na podzim však pravidelně trénoval a všem ukázal, že nám může hodně pomoct. Byl bych rád, kdyby u nás zůstal a vše pokračovalo tak, jak před covid pauzou.

Miroslav Živanovič: Naše bolístka. Pořád ho něco bolí. V průběhu podzimu však konečně našel svoje místo. Z průměrného hráče se stal vynikající brankář, který nám vychytal první výhru v sezoně. Legendární jsou taky Harryho vtipy.

Josef Vaverka: Pepík měl dlouho problémy s kolenem. Teď to vypadá konečně dobře. Na podzim se rozehrával v begu, kde patřil k nejlepším. Musí trošku zapracovat na fyzičce.

Tomáš Červík: Pilíř zálohy. Pravidelně podává dobré výkony. Hodný kluk, který dává fotbalu všechno, trénuje i mladé naděje. Mimo hřiště toho mluvka moc nenapovídá, ale na hřišti je bezkonkurenčně největší nervák. Žlutá za řeči u něj nikdy není překvapením.

Lukáš Hájek: Když už to s jeho návratem vypadá nadějně, vždycky se něco stane. Neskutečný smolař na zranění. Na podzim se dostával do formy, ale bohužel se zase zranil.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Martin Šourek: Ten, co hrál kdysi vyšší soutěž. Výborný fotbalista, skvělý kluk do party. Věkem patří k těm nejstarším, fotbalově je na tom však stále výborně. Občas je mi líto Červa, který s ním hraje uprostřed. Moc už toho nenaběhá.

Miroslav Žigar: Koblížek, ke kterému nemá smysl nic psát. Všichni ho znají. Pan fotbalista s velkým srdcem a krásnou paní. Nikdy nezkazí žádnou legraci. Všichni se už těšíme na jeho návrat po zranění.

Karel Štěpánek: Legenda. Nejoblíbenější hráč v kraji. Všichni ho mají rádi. Jo a má moc hezkou ženu, všichni se divíme, kde k ní přišel.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Tomáš Koudelka: Na podzim toho moc kvůli zranění nenahrál. Skromný kluk a jeden z nejlepších u nás. Těším se, až se zase ukáže na hřišti.

Tomáš Chlup: Výborný fotbalista, má dost zkušeností z divize. Už toho tolik nenaběhá, tedy on toho moc nenaběhal nikdy, ale podrží vepředu hodně míčů. Je to takový náš Jarda Kužel – Když nastoupí špekáček, dostanete na fráček. Jó, a ještě lepší než na hřišti je po zápase v hospodě, ale to asi většina kluků z týmu.

Tomáš Košťál: Super kluk do party. Jen „škoda“, že strávil hodně času v nižších soutěžích, což na něm jde občas vidět. Rozhodně měl fotbalově na vyšší soutěže. Rychlý, dravý útočník, který nadělá problémy nejednomu obránci. Jen je často rychlejší než míč (smích).

Vasyl Dorunda: Asi největší kopáč z našeho týmu. V dorostu si prošel nějaké ukrajinské akademie. Jde na něm vidět fotbalovost. Nic nevypustí, do všeho jde s totálním nasazením. Nechybí mu důraz, ale ani technika. Navíc je to hrozně skromný a pohodový člověk, který nezkazí žádnou srandu. Češtinu ovládá s přehledem, stejně jako držení míče a střelbu.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Leoš Vítek: Stejně jako Dušan Sliško, tak i Leoš k nám přišel před rokem z Nového Sedla. Dobrý kluk, v kabině se zatím ještě moc neprojevil, ale na hřišti vždycky nechá všechno.

Jaroslav Vaverka: Jerry, no… novorolský patriot. V Roli s fotbalem začínal a vypadá to, že i skončí, tedy doufám. V kabině mu nikdo nesmí sednout na místo. Už několik let plní funkci pokladníka a musím říct, že velmi dobře. Na prachy je to docela pes (úsměv). Pro kabinu ale hrozně důležitý člověk, je to hlavní hybatel legrace a zábavy. S ním se nikdy nenudíš. Platí pro něj to, co pro zbytek týmu. V klubovně leckdy předvádí lepší výkony než na hřišti.