První duel v rámci krajské I. A třídy před sebou mají TJ Karlovy Vary-Dvory. Ty budou v nejvyšší krajské třídě plnit roli nováčka. Zahajovací duel nasměruje dvorský výběr na horkou půdu Březové, kde bude chtít urvat skalp týmu z lázeňského města tamní rezerva.

Odhodit nováčkovský ostych bude Dvorům pomáhat fotbalová legenda Ladislav Vízek, který si vystřihne na dvorské střídačce ve své bohaté kariéře trenérskou premiéru. To slibuje nejen pro hráče, ale především pro fanoušky obou táborů zajímavou podívanou.

Chebské derby je na úvod podzimu nachystané na půdě Trstěnic, tam se představí rezerva chebské Hvězdy. Fanoušci však budou hodně očekávat i od duelu Citic s Merklínem, když domácí celek povede při své premiéře v mistrovských zápasech trenér Jiří Procházka.

Rezerva Mariánských Lázní bude hostit na stadionu v Drmoulu pilský Baník, což s ohledem na dobré výsledky viktoriánů v letní přípravě může přinést gólové hody.

Sokolovské derby bude na programu v Kynšperku, kam má namířeno Dolní Rychnov, a zajímavá bitva se pak odehraje na stadionu pod loketským hradem, kde místní FK vyzve Skalnou. Tečku za úvodním kolem podzimní části udělá rezerva Ostrova, která bude hostit v Květnové výběr Kraslic.

I. A třída, 1. kolo: Citice – Merklín (PÁ, 18.30), Kynšperk – Dolní Rychnov (SO, 10.30), Mariánské Lázně B – Pila (SO, 14.00, Drmoul), Trstěnice – Hvězda Cheb B (SO, 17.00), Březová B – TJ Karlovy Vary-Dvory (NE, 15.00), Loket – Skalná (NE, 15.00), Ostrov B – Kraslice (NE, 17.00, Květnová).