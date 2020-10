Lví podíl na výhře měl i záložník Matěj Heller, který tentokrát zaujal překvapivě místo mezi třemi tyčemi. „Naštěstí máme plnohodnotnou náhradu za Feryho (pozn. red. František Lauko),“ narážel na adekvátní náhradu na postu brankáře Jindřich Eisenreich.

„Mates je stoprocentní na hřišti, a je-li potřeba, tak i v bráně, takže důvěra týmu je určitě stoprocentní. Spíše nám tím vypadl další hráč v poli, takže jsme sotva poskládali jedenáctku,“ upozorňoval Eisenreich, co zejména trápí jeho tým v novém ročníku.

Obavy však byly zcela zbytečné. Hráči Františkových Lázní totiž udělili Lokomotivě lekci z produktivity a hlavní postavou byl právě Jindřich Eisenreich, který obstaral všechny gólové radosti svého týmu.

„První branka padla po pěkný akci, kdy mě Láva (pozn. red. Luboš Lávička) našel poslepu přihrávkou pod sebe na vápno a já úspěšně zakončil,“ vracel se k první brankové radosti Eisenreich. „Máme již takové akce zažité, jelikož už spolu hrajeme nějaký ten čas, takže o sobě víme a tušíme, kdo si jak naběhne,“ upozorňoval františkolázeňský kanonýr.

„U druhé branky jsem nic nevymýšlel a z druhého dotyku pálil na bránu zpoza vápna. Gólman se jen koukal, asi ho střela překvapila “ připomněl s úsměvem Eisen-reich svou druhou trefu ze 24. minuty. Pak se dostala ke gólovému slovu i Lokomotiva.

„Klasika, řekneme si hlavně bacha na začátek, bum a ve 47. minutě to bylo 2:1,“ kroutil hlavou nad obdrženou brankou Eisenreich, který navrátil dvoubrankové vedení svému týmu hattrickovou střelou v 75. minutě.

„Vystihl jsem nahrávku soupeře na vápně, zasekl balon a následně ho uklidil k levé tyči,“ přiblížil svou třetí trefu v duelu Eisenreich.

Jenže Lokomotiva se nevzdala a v 79. minutě opět snížila. „Popravdě jsem každý jejich útok viděl ve vyrovnání na 3:3, ale naštěstí jsme to uválčili. Tři body byly pro nás moc důležité, o tom žádná, ale lepším týmem jsme nebyli,“ bilancuje Eisenreich, když jeho hattrick pak po zásluze zkasíruje týmový pokladník. „Hattrick je myslím za tři sta, plus dvakrát překopnuté lapače, to je za sto, takže vyděláno (smích),“ dodal závěrem.