Ten vyřadil na stadionu Tatranu Rakovník po nerozhodném výsledku 1:1, po penaltovém rozstřelu 5:4, čímž si zajistil postup do semifinále, ve kterém se bude prát o postup do finále se Středočeským KFS.

„Byl to velmi vyrovnaný zápas,“ načal své bilancování trenér Výběru KKFS Martin Karbula, kterému opět dělal na lavičce parťáka druhý kouč Petr Peterka. „V prvním poločase jsme bohužel inkasovali po ojedinělém centru ze strany a nezachycení hráče ze středu,“ vracel se Karbula k brankové radosti pražského výběru, který byl v prvním poločase aktivnější.

Další jeho šance zneškodnil parádními zákroky brankář Tomáš Martinec. Pozadu však nezůstal ani Výběr KKFS. „Vytvořili jsme si dobré brejkové situace, které jsme však nevyužili,“ poznamenal ještě k prvnímu poločasu Karbula.

Zdroj: Daniel Seifert

Po změně stran se role obrátily, když výběr z Karlovarského kraje byl aktivnější, a s tím přišly na pořad i šance. Jednu z nich využil Vladimír Číž. „Druhá půle byla z naší strany velmi dobrá, když soupeř měl problém dostat se před naši branku,“ chválil si trenér výkon hráčů.

„Ke konci utkání jsme šli do rizika, kdy jsme vytáhli stopera do útoku, a tento tah se ukázal jako klíčový. Po dlouhém balonu jsme se dostali do vápna soupeře, ve kterém se individuálně prosadil Číž,“ narážel Karbula na závěrečný majstrštyk, který poslal duel do penaltové loterie.

„Do konce utkání se již nic zásadního nestalo a v penaltovém rozstřelu jsme vládli, když díky jedné chycené penaltě a pěti proměněným jsme si zajistili postup,“ pochvaloval si dominanci při rozstřelu Karbula.

Výběr KKFS - Pražský FS 1:1 (0:1) - PK 5:4.Zdroj: Daniel Seifert

„Všichni hráči si zaslouží absolutorium nejen za to, co na hřišti předvedli a jak reprezentují náš kraj, ale také za to, že ve svém volném čase jdou a makají za naši výbornou prezentaci kraje, čímž bych chtěl zároveň poděkovat klubům za uvolnění hráčů,“ dodal závěrem k postupovému duelu Karbula.

Po skvělém tahu trenérů jsme vyrovnali, chválil si kapitán Hackl

Podruhé vedl Miroslav Hackl v Regions´Cupu fotbalový Výběr KKFS jako kapitán, podruhé mohl se svými parťáky slavit postup, když tentokrát KKFS vyřadil na neutrální půdě v Rakovníku Pražský fotbalový svaz po penaltové loterii 5:4.

„Před zápasem jsme nebyli v komfortní situaci, když se nás sešlo pouze dvanáct,“ přiznává Miroslav Hackl, že atmosféra nebyla před utkáním důvodem k jásání. „Pražský výběr byl favoritem,“ upozorňoval na kvalitu soupeře. A pražský výběr kvalitu potvrdil, když vyhrál první poločas 1:0. „Od prvního hvizdu jsme se soupeřem drželi krok a v několika úsecích zápasu jsme ho přehrávali,“ podotkl Hackl.

Výběr KKFS - Pražský FS 1:1 (0:1) - PK 5:4.Zdroj: Daniel Seifert

„V kabině jsme si řekli, že budeme bojovat, nic nevypustíme a gól určitě přijde,“ přiblížil cíle před druhou polovinou zápasu, ve které Výběr KKFS musel dohánět gólové manko. „Po skvělém tahu trenérů, kdy na hrot poslali jednoho ze stoperů, se Číža prosadil a poslal nás do rozstřelu. Všichni, co jsme se k penaltě postavili, jsme ji s přehledem uklidili a díky soupeřově jedné neproměněné jdeme v poháru dál,“ dodal kapitán KKFS.

Výběr KKFS - Pražský FS 1:1 (0:1) - PK 5:4. Branka KKFS: 88. Číž. Výběr KKFS: Jakub Vodrážka, Ladislav Mestl, Martin Dušek, Vladimír Číž, Miroslav Hackl, František Zázrivec, Tomáš Martinec, Tomáš Bursík, Petr Bílek, Matyáš Dubnický, Ondřej Synek, Tomáš Ptáček. Trenéři: Petr Peterka, Martin Karbula.