„V téhle době, tak jako na jaře při prvním přerušení, bude opět složité udržet tréninkovou morálku na požadované úrovni,“ zklamaně popisuje Marian Václavík.

„Rodina a práce se stávají absolutní prioritou a na sport pod tíhou okolností nezbývá čas,“ připomíná atributy, které jsou v současné době pro hráče přednější. I přesto se fotbalisté Lomnice i nadále budou připravovat, samostatně. „Tréninky budou pokračovat individuální formou,“ upozorňuje Václavík. I on by si přál, aby se opatření zmírnila a mohlo se opět pokračovat v podzimní části, která byla přerušena po svém osmém kole.

„Určitě bychom si přáli, aby bylo možné pokračovat v soutěži ještě na podzim,“ přeje si Václavík a pokračuje: „Pokud se to nepovede, tak mně osobně by nevadilo hrát dvakrát v týdnu, aby se soutěž dohrála. Stejně bychom se museli všichni přizpůsobit vybrané variantě.“

Jenže to není ze strany nouzového stavu vše, když se může opakovat i černý scénář z uplynulé sezony, která byla nejdříve přerušena a posléze ukončena. „Nejhorší by bylo z mého pohledu nehrát vůbec. To se snad nestane a všichni doufáme , že se situace co nejrychleji vyřeší,“ uzavírá lomnický kormidelník.