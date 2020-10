„Pro všechny je tato situace nemilá. Bohužel v této době jde fotbal u spousty hráčů tak trochu mimo. Naši hráči mají doporučeno se udržovat individuálně, ale musím přiznat, že to na naší úrovni nějak nehlídáme, a je mi jasné, že to bude tak jako během první koronavirové vlny. Jsou hráči, kteří se budou individuálně udržovat, a jsou hráči, kteří tomu tolik nedají,“ prozrazuje trenér Nové Role Petr Vakeš, že hráči obdrželi individuální plány, které musejí dodržovat během vynucené přestávky.

„Fotbal a klubový život mně i týmu moc chybí, prakticky očekávám či spíše doufám, že činnost zase začneme zimní přípravou. Určitě nebude lehké zase po další nucené pauze dostat hráče k poctivé tréninkové morálce. Spousta hráčů za prvé zpohodlní a za druhé kvůli karanténě budou mít jiné starosti, zejména se zaměstnáním,“ naráží Vakeš na priority hráčů, kterými jsou v současné koronavirové době rodina a zaměstnání. Ale ani novorolský kormidelník nevěří, že by se podzimní část mohla opět rozjet naplno a dohrát v řádném termínu.

„Jsem realista, myslím si, že soutěž bude velmi těžké dohrát v původním harmonogramu, tak aby byla regulérní pro všechny týmy. Můj osobní názor je, že budeme rádi, když se začne hrát na jaře. Jakou formou, to je pak otázka,“ vypočítává Vakeš.

„Odehrát jedenadvacet kol plus dohrávky během jarní části je sice asi reálné, ale nejsem si jistý, jak by se s takovou porcí zápasů týmy popasovaly. Přece jen hráči jsou na této úrovni amatéři a muselo by se hráti v týdnu, a to by mohl být problém, jelikož by to bylo na úkor tréninků. Předpokládám, že by se množila zranění. K tomu když si přičteme, že spousta hráčů ve všední dny je pracovně mimo region, tak by asi některé zápasy byly jenom o tom, jak složit dostatečný počet hráčů na zápas,“ upozorňuje trenér Nové Role.

„Takže si myslím, že bude ve hře i nějaká úprava soutěže, tak aby se nějak dohrála. Za mě například dohrát podzimní část na jaře a poté rozdělit týmy na skupiny o postup a sestup, prostě nějak zredukovat zápasy,“ dodává Vakeš variantu, během které by se soutěž dohrála.