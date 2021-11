Po svém příchodu do vintířovského Baníku se stal čtyřiatřicetiletý záložník s útočnými vlohami Roman Prokop nedílnou součástí tamní jedenáctky.

TJ Baník Vintířov. | Foto: Daniel Seifert

Svými výkony to dokazuje i v podzimní části krajského přeboru mužů, a to i přesto, že se Vintířovu v závěru podzimní části herně příliš nedaří. „V posledních zápasech se nám herně moc nedařilo,“ přiznává Prokop, že s blížícím se závěrem první části soutěže to nebylo ze strany Vintířova to pravé.