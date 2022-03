Obránci mě nemají zrovna dvakrát v lásce, přiznává čahoun Vintířova Milan Havel

Základ k úspěchu udělali fotbalisté Baníku v důležitých zápasech, které proměnili ve své vítězství. „Dobře jsme odehráli domácí zápas proti Poříčí a v Nejdku, když z toho byly hodně důležité výhry. Ale nejlepší byl poslední zápas v Hroznětíně, kde domácí potvrdili, že patří k nejlepším týmům v soutěži,“ připomíná nejdůležitější zápas podzimu, ve kterém Vintířov slavil nejen výhru 2:1, ale právě i zisk podzimního mistra přeboru.

„Hroznětín nám dal hodně zabrat, ale celý tým to odmakal na sto procent a zodpovědným výkonem jsme si došli pro výhru a zároveň pro titul podzimního mistra,“ vracel se ještě k bitvě podzimu Prokop.

Jenže jak to bývá, euforii brzo vystřídala dřina, a to v rámci zimní přípravy. „Ta proběhla celkem v klidu, nic extra náročného,“ prozradil kapitán Vintířova. „Trénovalo se dvakrát v týdnu a většinou byla cvičení zaměřená na kondici a posléze na herní projev,“ přidával k neoblíbené části fotbalového života.

„Do toho jsme odehráli zimní turnaj v Ostrově, a ještě jsme si vystřihli takové malé třídenní soustředění v Kynžvartu,“ podotkl Prokop. Do jarní části navíc bude vstupovat Vintířov vesměs se stejným kádrem, s jakým nastupoval do podzimní části.

„Kádr máme zatím stejný jako na podzim, ale chtěli bychom posílit alespoň o dva lidi, ale zatím ještě nic hotového není,“ podotkl k případným posilám Prokop.

Vintířov si v podzimní části na sebe upletl bič, když v jarní části bude obhajovat první příčku. „Víme, že před sebou máme ještě hodně těžkých zápasů, ale věřím, že připraveni jsme dobře a dokážeme, že to první místo po podzimu nebyla náhoda,“ vzkazuje do táborů dalších týmů, které pomýšlejí na triumf v přeboru.

„Chceme předvádět fotbal, kterým budeme diváky bavit. A tím, že to máme po podzimu skvěle rozehrané, tak doufám, že to dotáhneme i na jaře a zakončíme sezonu na prvním místě. Věřím, že každý z nás nechá na hřišti maximum,“ přeje si Prokop.

Záležet však bude tradičně na vstupu do jarní části, od toho se budou odvíjet šance Vintířova na případné zopakování mistrovských oslav. „Určitě chceme do soutěže vstoupit dobře, ale nebude to nic lehkého. Po zimní pauze ani nevíme, co od soupeřů čekat. Tak nám nezbývá nic jiného než se na zápasy dobře připravit a pak to předvést na hřišti,“ dodal šéf vintířovské kabiny.