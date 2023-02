Na druhou příčku se vyhoupla po chebském derby rezerva Hvězdy Cheb. Ta v bitvě s chebským FC sice vedla během duelu o dvě branky, přesto se nakonec musela spokojit pouze s jednobodovým ziskem, když chebský FC dokázal dvěma góly v závěrečné třicetiminutovce dotáhnout derby do dělby bodů po výsledku 2:2.

OBRAZEM: Vítězné tažení Perštejna nezastavila ani Lokáda, derby pro Ostrov B

První body na turnaji, které byly hned tři, urvaly Citice. Ty se postavily kombinovanému týmu Aše a Hazlova a byla z toho výhra o dvě branky. Citicím vyšel vstup do zápasu, když během prvních dvaceti minut šly do dvoubrankového trháku, a další dvě trefy přidaly i po změně stran, na což dokázal kombinovaný výběr sice reagovat dvěma gólovými radostmi, ale na bodový zisk to nestačilo.

Výsledky, II. kolo:

FC Cheb – Hvězda Cheb B 2:2 (0:1). Branky: 64. Větříček František, 84. Kutlák Ivan – 16. Adam Matěj, 53. Lokinga Lukáš.

Citice – Aš/Hazlov 4:2 (2:0). Branky: 2. Kopřiva Jiří, 20. Krajňák Josef, 50. Bodnár Petr, 78. Dědič Marek – 73. Vališ Jan, 84. Brož Jan.

Kynžvart/Dolní Žandov – Skalná 4:1 (1:0). Branky: 20. a 81. Buček Dominik, 54. Kůta Zdeněk, 76. Fišer Dominik – 56. Novák František, 77. Kirch Martin.

Další kolo: Aš/Hazlov – FC Cheb (sobota, 18. února, 9.00), Skalná – Citice (sobota, 18. února, 13.00), Lipová – Kynžvart/Dolní Žandov (neděle, 19. února, 11.00, vše UMT FC Cheb).