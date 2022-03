Posléze vyběhl na umělku v Chebu lídr průběžného pořadí z Citic, který porazil rezervu Hvězdy Cheb vysoko 6:2, ta i přes prohru skončila na třetím místě.

„Dali jsme jednomu z nejlepších mužstev na turnaji šest gólů, to se hodnotí dobře,“ vracel se k poslední bitvě na turnaji citický trenér Jiří Procházka.

„Zápas byl chvílemi ze strany Hvězdy často zbytečně vyhrocený, z důvodu naší agresivní hry, ale nikdy ne zákeřný, což viděli hráči Hvězdy opačně, ale to zásadně odmítám, nikdy bych k tomu svoje hráče nevedl,“ upozorňoval Procházka.

Třetí duel pak opanovala Teplá, která porazila Plesnou 4:2, a dala tak zapomenout na předešlá nepovedená kola a s turnajem se loučila velmi cenným skalpem.

Poslední duel turnaje vyhrálo chebské FC, které udolalo v derby Skalnou 2:1. Posléze zamířily Citice na slavnostní vyhlášení s vidinou přebrání vítězné trofeje, nasbíraly osmnáct bodů, stejně jako druhý v pořadí FC Cheb.

I skóre měly Citice lepší a i podle tabulky na oficiálním webu fotbalové asociace jim patřilo první místo, ale nakonec rozhodl překvapivě ve prospěch Chebanů vzájemný zápas, který FC Cheb vyhrálo 3:6.

„Mrzí mě, že nebylo předem dané, co rozhoduje o vítězi turnaje, protože tabulkově jsme to byli my, ale je to dané jinak, bohužel,“ zklamaně poznamenal citický trenér k sešupu na druhé místo.

„Kluci by si to po práci v přípravných zápasech zasloužili. Nám nezbývá než poblahopřát FC Cheb k vítězství v turnaji, i když s kyselým úsměvem,“ zachoval si nadhled citický trenér.

I přes překvapivé rozhodnutí našel i na turnajovém vystoupení svého týmu pozitivum. „Pro mě to kluci vyhráli a věřím, že kluci v kabině to tak také berou. Důležité je, abychom navázali na vítěznou šňůru v mistrovských utkáních,“ přeje si kouč týmu ze Sokolovska.

Chebské FC tak obdrželo pohár pro vítěze turnaje, druhé skončily Citice, třetí rezerva Hvězdy Cheb. Pod bednou, tedy na čtvrtém místě, skončila Lomnice, páté místo urvala Plesná, šestou příčku brala Teplá a o zbylé dvě místa se podělily Skalná a Lipová.

Výsledky, 7. kolo

Skalná – FC Cheb 1:2 (1:2). Branky: 10. Novák František – 15. Zeman Jan, 23. Kutlák Ivan (PK).

Teplá – Plesná 4:2 (4:0). Branky: 13. Bílek Jan, 26. Propper Přemysl, 28. a 43. Bartoška Jaroslav – 52. Kopecký Radovan, 54. Panuška Václav.

Hvězda Cheb B – Citice 2:6 (1:3). Branky: 13. Lhotský Patrik, 75. Klepáček Jakub – 14. a 65. Tamajka Tomáš, 20. Prečan Michael, 30. Procházka Jiří, 58. Širochman Petr, 62. Vokáč Roman.

Lipová – Lomnice 4:4 (2:1). Branky: 15. Hynek Petr, 26. Tůma Marek, 85. Slovák Pavel, 86. Čížek Daniel – 43. Novák Lukáš, 49. Ptáček Tomáš, 51. Veselý Jan, 64. Bardon Petr.

Konečná tabulka - O pohár místostarosty města Cheb.Zdroj: www.fotbal.cz