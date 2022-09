K té velkým dílem přispěl kanonýr Michal Štěpánek, který se zapsal pětkrát do listiny střelců. Třetí dvoucifernou výhru bral Kynžvart. Ten si s chutí tentokrát zastřílel v rodišti Pavla Nedvěda, tedy ve Skalné, kde uštědřil místní rezervě porážku 11:0.

Kopačky v tom měl kynžvartský útočník Lukáš Kuna, který si připsal na účet čtyři přesné trefy. Z vysoké výhry se mohly radovat o víkendu také Luby, sice to nebyla výhra dvouciferná, ale určitě je potěšila. Duel na půdě Hrozňatova totiž ovládly v poměru 8:0, když polovinu branek obstaral Jan Mojžíš.

Podzimní část si notně užívá Nový Kostel, který v soutěži ještě neokusil hořkost porážky, stejně jako Kynžvart či Tři Sekery. O víkendu přidal do své sbírky již čtvrté vítězství, když uspěl na půdě trstěnické rezervy, kde vyhrál 2:1.

Cenné vítězství si připsala na konto Juvena Křižovatka, která přetavila svůj výjezd na horkou půdu Vojtanova po výhře 4:1 v tříbodový zisk.

Dalo by se říci, že to nejlepší nakonec. V bitvě o černého Petra neuspěla na svém stadionu Stará Voda, která těsně podlehla rezervě Hranic, a to 2:3. Tím jako jediná v soutěži ještě neokusila bodovou radost a s nulou na kontě se krčí na dně tabulky.

Výsledkový servis:

Trstěnice B – Nový Kostel 1:2 (0:2). Branky: 52. Vorel Dominik (PK) – 12. Bikar Jakub, 38. Kůrka Miroslav.

Hrozňatov – Luby 0:8 (0:4). Branky: 11. , 16. , 67. a 82. Mojžíš Jan, 20. Ulrych Vojtěch, Ondič Miroslav, 47. Ulrych Vojtěch,79. Buchner Martin.

Skalná B – Kynžvart 0:11 (0:5). Branky: 10. Tomčík David, 19. , 21. , 65. a 74. Kuna Lukáš, 30. Bukva Jakub, 41. Buček Dominik, 46. , 53. a 53. Matoušů Dominik, 80. Mázdra Miroslav.

Tři Sekery – Loko Mariánské Lázně 15:1 (8:0). Branky: 1. , 16. , 21. , 25. a 30. Štěpánek Michal, 3. Dobeš Miroslav, 18. a 80. Hrubý Čeněk, 40. Kulyk Iurii, 57. , 78. a 85. Veselý Adam, 74. Říha Vojtěch, 83. Blažek Miroslav, 87. Veselý Viktor – 88. Votava Tomáš.

Vojtanov – Křižovatka 1:4 (1:2). Branky: 36. Polovka Jaroslav – 18. Holý Jiří (PK), 39. Onduška Valent, 63. Metlický Lukáš, 65. Mach Ladislav.

Stará Voda – Hranice B 2:3 (1:3). Branky: 6. Kováč David, 46. Krofta Pavel (PK) – 2. a 44. Kocour Jiří, 30. Kovařík Patrik.