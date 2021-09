„Týden před sezonou se mi v přáteláku podařilo vystřílet hattrick,“ vzpomíná na gólové hody ve svém podání. „Výhra samozřejmě velmi potěšila. Myslím si, že za celý náš tým mohu utkání se Starou Rolí hodnotit kladně,“ poukazuje mladíček Kolové.

Do utkání se Starou Rolí vstoupili Kolováci velmi dobře, již ve 4. minutě se prosadil Bláha, který tak rozjel svůj galakoncert. „Vstup do zápasu jsme měli famózní. Během úvodních čtyř minut jsem se dostal do tří větších šancí, s tím, že ta třetí šance už byla gólová,“ naráží na svůj první zásah.

„To nás nakoplo ještě více a díky skvělé spolupráci týmu jsem se dostal do tutové šance, kterou jsem proměnil, a stav utkání byl 2:0. Poločas jsme poté dohrávali s klidnou hlavou a pár minut před přestávkou se nám podařilo vsítit ještě třetí branku,“ říká k první půli Bláha.

I po změně stran pokračovala Kolová v gólových hodech. „Díky náskoku z prvního poločasu jsme druhý poločas hráli docela otevřeně. Během pěti minut se nám podařilo znovu skórovat a stav byl 4:0. Postupně jsme vedení zvyšovali, z čehož pramenily i naše chyby, kvůli kterým jsme za stavu 6:0 zničili našemu brankáři čisté konto,“ poznamenal ke druhému poločasu Bláha.

„Na konci zápasu jsem mohl vstřelit i pátý gól. Soupeřův brankář byl hodně vytažený, tak jsem ho zkoušel dloubáčkem přehodit, ale bohužel jsem do toho vložil více síly a míč skončil za brankou,“ připomíná s úsměvem.

„Nechci nic zakřiknout, ale s jistotou mohu říct, že se o další gólovou účast budu snažit a udělám pro pomoc týmu vše, co bude v mých silách,“ slibuje závěrem autor čtyř branek.