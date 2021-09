Dalovice porazily Starou Roli, dosáhly na druhou výhru.Zdroj: Daniel Seifert Stejnou bilanci si drží i Bochov, který uspěl i ve druhém vystoupení, v němž si tentokrát dojel pro dvoubrankovou výhru do Jáchymova, kde se dvakrát střelecky zaskvěl v barvách Bochova Daniel Tvrdek.

A bylo z čeho vybírat. Kdo zavítal na stadion do hor, přesněji v Perninku, tak určitě nelitoval, mohl zhlédnout kanonádu v podání březovské Jiskry. Ta nenechala na fotbalistech Perninku pověstnou nit suchou, když slavila osmibrankovou výhru, hattrickem k tomu přispěl mladíček Jakub Richter.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.