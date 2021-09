Ani to však Děpoltovicím nestačilo na posun na vysněnou první příčku. Na tu totiž po zaváhání Svatavy B poskočil Hájek, který potěšil své fanoušky další cennou výhrou. Tentokrát totiž nadělil půl tuctu branek jedenáctce Otročína, když čtyřmi zásahy k tomu řádně napomohl Michal Barth.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.