Ani čtvrtý pokus pak nebyl úspěšný pro hráče Verušiček, kteří uzavírají bez bodového zisku okresní tabulku. Tentokrát vyfasovali před svými fanoušky pětibrankový příděl od nejdecké rezervy. Pouze třináct minut se hrálo v Březové, kam dorazily k utkání s místní Jiskrou Vojkovice, když jejich soupiska čítala pouze sedm jmen. Březová svou početní výhodu vyjádřila do 9. minuty třemi góly, ale to bylo v utkání vše, posléze bylo ve 13. minutě ukončeno.

Velké zklamání zavládlo po utkání v Kolové v kabině Útviny, která dorazila k zápasu značně oslabena, přesto se ujala vedení, ale to bylo z její strany vše. Zbylý průběh duelu ovládli po zásluze hráči Kolové, kteří svou převahu vyjádřili i brankově, a to šesti góly.

Euforie propukla na půdě nováčka ze Štědré po utkání s Jáchymovem. A nebylo divu. Byla to totiž druhá podzimní výhra, která štěderský Sokol posunula na průběžnou pátou příčku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.