Ten vstoupil do utkání velmi dobře. Už v šesté minutě vedl o tři branky, když se třikrát zapsal do střelecké listiny sedmnáctiletý mladíček v trikotu Skalné Jakub Frič. „Určitě to potěší,“ řekl po fotbalovém majstrštyku Jakub Frič a s úsměvem pokračoval: „Takto rychlý hattrick jsem dal možná tak v přípravce.“