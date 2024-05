/OSOBNOST DENÍKU/ V loňské sezoně okresního přeboru mužů protekl fotbalistům Kynžvartu postup do krajské I. B třídy doslova mezi prsty. V letošní sezoně však výběr z lázeňského města válcuje své soupeře a pomalu se blíží k naplnění svého snu, kterým jen posun mezi krajskou smetánku. O víkendu navíc zvládl důležitou bitvu s Křižovatkou, nad kterou slavil nejen výhru 3:0, ale také stý vstřelený gól v soutěžním ročníku. Jako bonus tak udrželi hráči Kynžvartu svou neporazitelnost, která trvá již šestnáct zápasů v řadě.

Dominik Matoušů, kapitán TJ Sokol Lázně Kynžvart. | Foto: Daniel Seifert

„Jsme rádi, že se nám v sezoně takhle daří, což se samozřejmě odráží i na atmosféře v týmu, která je výborná,“ chválí si kapitán Kynžvartu Dominik Matoušů vítězné tažení svého týmu. Šéf kynžvartské kabiny zažil navíc velmi povedený víkend, o co šlo? To přiblížil v rozhovoru Deníku.

Dominiku, o víkendu jste zvládli šlágr na půdě Křižovatky, které jste přichystali první prohru v jarní části, jak náročné utkání to pro vás bylo?

Nebylo vůbec jednoduché. Křižovatka hrála dobře a v úvodní pětadvacetiminutovce, nám byla minimálně vyrovnaným soupeřem. Po vstřeleném gólu, jsme ale na hřišti byli spíše už jen my. Když jsme do poločasu vstřelili druhý gól, tak jsme věděli, že zápas dotáhneme do vítězného konce.

Vy jste navíc přispěl k výhře hattrickem, můžete přiblížit vaše trefy?

Hattrick jsem dal jenom díky spoluhráčům, kteří mi to výborně připravovali. Při prvním gólu vyhrál důležitý souboj ve vápně Dominik Buček, míč se ke mě odrazil a já už jsem jen obstřelil gólmana. Při druhém mi asistoval Lukáš Kuna, když jsme běželi sami na gólmana, když jsem dostal přihrávku do prázdné branky, takže to už jsem měl vcelku jednoduché. Ve druhém poločase jsem pak přidal třetí branku z penalty, když náš hlavní exekutor Lukáš Kuna mi přenechal balón, abych mohl dovršit hattrick.

Navíc jste vstřelit stý gól svého týmu, což určitě potěšilo týmového pokladníka?

Je to tak. Stý gól a hattrick mě něco stál hned po zápase, když se slavila výhra, ale počítám s tím, že budu muset přihodit ještě něco navíc.

Teď vás čeká domácí představení, ve kterém se postavíte v roli favorita béčku Trstěnic, které se krčí na dně tabulky, ale přesto vás nečeká lehké utkání, souhlasíte?

Utkání s Trstěnicemi nebude jednoduché, i když jsou poslední, tak mají několik kvalitních hráčů, kteří nás určitě budou chtít potrápit. Navíc zápas nemůžeme odehrát na našem domácím hřišti, což pro nás bude také mírná nevýhoda.

Co tedy bude důležité, abyste mohli pomýšlet na sedmnáctou výhru v řadě?

Soupeře nesmíme podcenit, když budeme hrát svoji hru, tak věřím, že přidáme i sedmnáctou výhru v řadě.