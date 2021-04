„My máme od našeho trenéra individuální týdenní tréninkový plán, kdy musíme naběhat určitý počet kilometrů,“ prozrazuje záložník Sedlece Jaroslav Hofman, který se svými spoluhráči dostává instrukce k individuální přípravě od kouče Mariána Štychy.

„Bohužel víc se teď nedá dělat,“ krčí rameny Hofman. A není divu. Pandemie koronaviru paralyzovala především amatérský sport, který nuceně odpočívá.

„Snažíme se udržet v nějaké kondici, i když už to nikoho moc nebaví, a těšíme se na hřiště aspoň v rámci trénování,“ přeje si uvolnění alespoň společných tréninků sedlecký forvard.

Pokud by se nakonec fotbalový restart odehrál, je dáno, že by se muselo odehrát alespoň padesát procent, aby mohly být soutěže regulérně dohrány. „Tato varianta byla nastavená už před sezónou, takže myslím, že je to fér,“ přemítá nad variantou, za které by se soutěže mohly dohrát. Ale to vše je otázkou času, především pak přísných opatření, jejichž zmírnění není na pořadu dne.

„Když to nepůjde, tak se nic neděje, hlavně už aby byla možnost aspoň trénovat, už bychom se také rádi společně opili,“ přeje si s úsměvem a nadsázkou Hofman, který patří k dlouholetým oporám Sedlece, kde navíc trénuje i mladší žáky.

„U dětí soutěže moc neřešíme, tam je zapotřebí dostat je nejdřív na hřiště, aby odliv byl co nejmenší,“ naráží Hofman na nezájem dětí o fotbal během pandemie, čímž kluby přicházejí o důležitou součást, kterou mládež bezesporu je.

„My trénujeme podle projektu FAČR Trénuj doma, který je výborně udělaný, a jednou týdně mají naši žáci on-line cvičení,“ pochvaloval si sedlecký kouč zapojení do projektu fotbalové asociace.

„Co se týče přípravky, tak ti mají úkoly na jednotlivé dny formou olympiády, ale ani to plně nenahradí kontakt s ostatními dětmi a pohyb na čerstvém vzduchu,“ dodává závěrem Jaroslav Hofman.